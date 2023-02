Jadwal Liga 1 Pekan Ke-22, Persib Bandung Vs PSS Sleman, Persija Jakarta vs RANS Nusantara FC

TRIBUNJABAR.ID - Ini jadwal Liga 1 pekan Ke-22. Dua tim papan atas Persib Bandung dan Persija Jakarta bakal melawan tim yang relatif mudah.

Persib Bandung bakal kedatangan PSS Sleman, Minggu (5/2/2023) pukul 16.00. Namun tempatnya hingga kini belum pasti.

Persib Bandung telah mengajukan dua tempat, yakni Stadion Siliwangi dan Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Saingan Persib Bandung di papan atas, Persija Jakarta bakal melawan tim papan bawah RANS Nusantara FC.

Persija Jakarta bakal menjamu RANS Nusantara FC di Patriot Chandra Bhaga, Jumat (3/2/2023) pukul 15:30.

Laga seru, Dewa United FC Vs Madura United FC bakal berlangusung nanti sore, pukul 15.00 di Indomilk Arena.

Pertadingan layak ditunggu karena pemain baru Dewa United, Egy Maulana Vikri bisa saja dimainkan.

Persebaya Surabaya kebagian lawan berat. Bajul Ijo bakal kedatangan Borneo FC Samarinda di Gelora Joko Samudro.

Laga ini akan berlangsung besok sore, pukul 16:00.

PSM Makassar bakal bertandang ke kadang Arema FC di Lapangan PTIK, Jakarta, Sabtu (4/2/2023) pukul 15:30.

Tim papan atas lainnya, Bali United FC bakal menjamu PS Barito Putera di Stadion Maguwoharjo, Minggu (5/2/2023) pukul 18:30.

Jadwal Liga 1 Pekan Ke-22

Kamis, 02 Februari 2023

Dewa United FC Vs Madura United FC, Indomilk Arena, Pukul 15:00

Persikabo 1973 Vs Persita Tangerang, Pakansari, Pukul 15:00

Persis Solo Vs Bhayangkara FC, Maguwoharjo, Pukul 16:00

Pelatih Persib Bandung, Luis Milla terekam heboh ikut merayakan kemenangan atas PSIS Semarang pada pertandingan pekan ke-21 Liga 1 2022/2023. (Instagram @luismillacoach)

Jumat, 03 Februari 2023