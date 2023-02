Bek Asing Asia Persib Bandung Daisuke Sato Serius Perdalam Bahasa Indonesia, Banjir Pujian Bobotoh

TRIBUNJABAR.ID - Bek asing Asia Persib Bandung, Daisuke Sato mempelajari dan memperdalam Bahasa Indonesia secara serius.

Bek asal Filipina itu semakin menunjukkan keseriusannya dalam menjadi salah satu bintang di kancah sepak bola Indonesia.

Pemain yang direkrut Persib Bandung pada 2022 itu belakangan sedang mempelajari Bahasa Indonesia.

Tidak main-main Daisuke Sato bahkan memiliki gurunya tersendiri untuk menambah pengetahuan dan kosa kata Bahasa Indonesia yang ia pelajari.

Momen tersebut terekam dalam unggahan Daisuke Sato di kanal YouTube miliknya, Kamis (2/2/2023).

Video itu dimulai dengan Daisuke Sato yang memperkenalkan diri dalam Bahasa Indonesia.

"Halo kenalkan saya Daisuke Sato, usia saya 28 tahun, saya lahir pada tanggal 20 bulan September tahun 1994," kata Daisuke Sato dikutip dari kanal YouTube Daisuke Sato pada Kamis.

"Saya orang Jepang dan Filipina, sekarang saya tinggal di Bandung. Saya bermain sepak bola, jangan lupa subscribe channel Youtube saya," sambungnya.

Pada sesi belajar Bahasa Indonesia kali ini, Daisuke Sato belajar mengenai hari, bulan, dan tahun.

Guru yang mengajarkan Daisuke Sato memberikan tebakan soal nama-nama hari pada Daisuke Sato.

Pemain yang berjuluk Lisato Martinez itu mampu menjawab satu per satu pertanyaan yang dilempar oleh pelatihnya.

Sato juga sempat kesulitan menebak kata "Kamis".

"Wednesday I know, Wednesday is Rabu. Thursday is," ujar Daisuke Sato kebingungan.

Pelatihnya itu memberikan petunjuk pada Daisuke Sato hingga bisa memberikan jawaban yang benar.