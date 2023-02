Baru Seminggu Diluncurkan, New MG HS Langsung Diburu Pecinta Otomotif Tanah Air

MG Indonesia kembali melakukan gebrakan dengan meluncurkan New MG HS i-SMART.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- MG Indonesia kembali melakukan gebrakan dengan meluncurkan New MG HS i-SMART. Peluncuran New MG HS i-SMART yang ditandai dengan gelaran Beyond Magnificent Exhibition di Surabaya, Medan, Bandung, dan Makassar langsung mendapat antusiasme tinggi dari para pecinta otomotif Tanah Air yang menyerbu produk terbaru dari MG Indonesia ini.

Diluncurkan pada 25 Januari 2023, New MG HS i-SMART kini siap memuaskan kebutuhan masyarakat Indonesia di seluruh kota besar Indonesia yang membutuhkan kendaraan kelas menengah namun dilengkapi dengan fitur dan tampilan premium khas Eropa.

MG Indonesia yang berkomitmen pada visi meredefinisi ekspektasi pecinta otomotif Indonesia, secara agresif akan menemui pecinta otomotif Indonesia di beberapa kota besar Indonesia.

Hal ini merupakan inisiatif MG Indonesia untuk mendekati konsumen sebagai respon terhadap banyaknya permintaan terhadap mobil MG khususnya New MG HS yang baru diluncurkan minggu lalu.

Kelengkapan fitur dan teknologi canggih, serta keelokan dalam desain dan gaya menjadikan New MG HS yang diluncurkan MG Motor Indonesia terasa begitu sempurna untuk dikendarai oleh pecinta sport utility vehicles.Menurut Area Sales MG Indonesia, Nurul Dwi Nortanto, seluruh pembaruan yang ditanamkan pada New MG HS Ini merupakan wujud optimisme MG untuk dapat memukau seluruh penggemarnya di Indonesia.

“Kami sangat senang sekaligus bangga MG kini semakin diminati oleh masyarakat Indonesia. Antusias konsumen membuat kami yakin New MG HS akan segera menjadi favorit pecinta otomotit. Terbukti SUV terbaru dari MG ini telah mendapatkan ratusan pemesanan. Opimisme kami di awal tahun 2023 telah mendapatkan respon positif dari pasar otomotif indonesia,” ujar Dwi ditemui di Paskal23, Kamis (2/2/2023).

Dwi menyebutkan bahwa Indonesia bukan satu-satunya pasar yang dipercaya akan menyambut positif kehadiran model baru SUV kelas medium ini.

Pasalnya sepanjang 2022 saja MG telah mampu melayani jutaan konsumen di 84 negara dengan mencetak angka pencapaian, yaitu penjualan sebanyak lebih dari satu juta unit.

New MG HS hadir dengan 8 karakteristik utama yang bisa menjadi inspirasi kalangan muda dari New MG HS, yaitu Creativity, Explore, Imaginatio, Expression, Fearless, Adventure, Technology, dan Spark. New MG HS hadir dengan berbagai fitur terkini yang dilengkapi keamanan yang mumpuni, bahkan sudah diakui secara global dan mendapatkan Double 5 Star Safety Rating dari ANCAP dan Euro NCAP. .

"MG paham betul akan pentingnya pemenuhan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, mulai hari ini MG telah memastikan ketersediaan unit New MG HS di seluruh diler MG. MG juga mefakukan gelaran exhibition di lebih dari 20 venue di kota-kota besar di Indonesia, antara lain di jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar," ujarnya.

Dengan pengawasan distribusi yang ketat dan merata maka MG telah memastikan ketersediaan unit di setiap outlet MG termasuk di Bandung, sehingga calon pelanggan bisa segera melakukan uji kemudi bahkan membeli unit tanpa harus menunggu terlebih dahulu.

Konsumen dapat mengunjungi outdet terdekat untuk tahu beragam penawaran khusus, skema pembayaran yang menarik, hingga mempelajari detail keunggulan New MG HS i-SMART. Hadir di 16 titik, dari pulau Sumatera, Jawa, hingga Sulawesi, seluruh pemilk kendaraan MG pun berhak memperoleh garansi. Menurut Frans D, Poewardi, Branch Manager MG Bandung PT Andalan Chrisdeco, garansii yang diberikan sangat panjang.

"Kami memberikan jaminan garansi 5 tahun tanpa batasan kilometer, free maintenance termasuk parts dan labor hingga 50.000 km atau selama 4 tahun," ujar Frans.

New MG HS bisa dipesan dengan harga* mulai dari Rp 455.800.000,(OTR Bandung 460.800.000) untuk tipe Activate, Rp 499.800.000,(OTR Bandung 504.800.000) untuk tipe Ignite, hingga Rp 545.800.000,(550.800.000) untuk tipe Magnify. New MG HS dihadirkan dalam 4 pilihan warna atraktif mulai dari Metal Ash Grey, Scarlet Red, Black Knight, serta Arctic White.