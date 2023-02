Kata-kata Ucapan Menyambut Bulan Februari dalam Bahasa Inggris dan Terjemahan, Cocok Jadi Status WA

TRIBUNJABAR.ID - Sambut bulan Februari 2023 dengan membagikan kata-kata ucapan dalam Bahasa Inggris dan artinya berikut ini.

Tahun 2023 kini sudah memasuki bulan keduanya yaitu Februari.

Dalam menyambut bulan Februari ini tidak ada salahnya untuk membagikan ucapan yang berisikan doa dan harapan.

Harapan-harapan di bulan Februari ini bisa Anda bagikan di media sosial seperti menjadi status WA, Instagram, Facebook, dan lainnya.

Berikut Tribunjabar.id contohkan kata-kata ucapan menyambut bulan Februari dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dilansir dari berbagai sumber:

1. Welcome February! I hope you'll be the month of breakthrough, and bring us blessing beyond measure.

Selamat datang Februari! Saya harap Anda akan menjadi bulan terobosan, dan memberi kami berkat yang berlimpah.

2. Happy New Month of February! I wish all the best news you're looking forward to come this month.

Selamat Bulan Baru Februari! Saya berharap semua berita terbaik yang Anda nantikan datang bulan ini.

3. Hello February! I hope all the new doors will be opened and be the month of favour and blessings.

Saya berharap semua pintu baru akan dibuka dan menjadi bulan penuh nikmat dan berkah.

4. The month of February shall bring you unlimited favor, joy and happiness. Happy New Month, fellas!

Bulan Februari akan memberi Anda bantuan, kegembiraan, dan kebahagiaan yang tak terbatas. Selamat Bulan Baru, sobat!

5. As we enter into February, I pray that God bless us and take us places we never thought possible.