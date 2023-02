Jadwal Pekan Ke-22 Liga 1 2022/2023: Persib Bandung vs PSS Sleman, Persija vs RANS Nusantara

Marc Klok (kiri) bersama Dedi Kusnandar dan Ciro Alves merayakan gol dalam laga Persib Bandung versus PSIS Semarang di pekan ke-21 Liga 1 2022-2023 di Stadion Jatidiri, Semarang, Selasa (31/1/2023). Pekan ke-22 Liga 1 2022/2023 akan bergulir mulai besok, Kamis (2/2/2023). Laga Persib Bandung vs PSS Sleman dan Bali United vs Barito Putera akan berlangsung Minggu (5/2/2023).

TRIBUNJABAR.ID - Pekan ke-22 Liga 1 2022/2023 akan bergulir mulai besok, Kamis (2/2/2023).

Sejumlah big match akan berlangsung di pekan ke-22 Liga 1 ini.

Pada hari pertama, ada tiga laga yang mempertemukan Persikabo 1973 vs Persita Tangerang, Persis Solo vs Bhayangkara FC, dan Dewa United vs Madura United.

Lalu, di hari kedua, ada Persija Jakarta vs RANS Nusantara dan Persebaya Surabaya vs Borneo FC.

Baca juga: Termasuk Rezaldi Hehanussa ke Persib Bandung, Persija Jakarta Lepas 8 Pemain, Datangkan 5 Nama Baru

Pada hari ketiga ada laga Persik Kediri vs PSIS Semarang dan Arema vs PSM Makassar.

Di hari terakhir, ada laga Persib Bandung vs PSS Sleman dan Bali United vs Barito Putera.

Berikut ini Jadwal pekan ke-22 Liga 1 202202-23

Kamis, 2/2/2023

Persikabo 1973-Persita

Persis Solo-Bhayangkara

Dewa United-Madura United

Jumat, 3/2/2023

Persija-RANS Nusantara

Persebaya Surabaya-Borneo