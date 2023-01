Preview dan Jadwal Tayang Serial The Last of Us Episode 4, Petualangan Joel dan Ellie Semakin Tegang

Inilah preview serial The Last of Us episode 4 yang akan tayang pekan ini, lengkap dengan link nontonnya.

TRIBUNJABAR.ID - Inilah preview serial The Last of Us episode 4 yang akan tayang pekan ini.

Serial The Last of Us telah rilis sejak 15 Januari 2023 di HBO Max.

Sebagai informasi, serial drama ini adalah adaptasi dari video gim karya Naughty Dog di tahun 2023.

Serial Drama ini tengah banyak digandrungi oleh masyarakat.

Bahkan, dua pemeran The Last of Us pun berasal dari Indonesia yakni Christine Hakim dan Yayu Unru.

Kini, serial ini sudah memasuki episode ketiga pada Minggu (29/1/2023).

Terbaru, pihak HBO telah meluncurkan video singkat preview The Last of Us episode 4 pada Senin (30/1/2023).

Lantas, apa yang terjadi di episode 4 ini?

Preview The Last of Us episode 4

Petualangan Ellie dan Joel semakin tegang di episode 4 The Last of Us (HBO)

Di episode 4 ini, Hubungan Joel dan Ellie terlihat mulai akrab.

Meski begitu keduanya masih dingin, tetapi keduanya terlihat saling peduli.

Bahkan, Ellieu pun sudah mulai terlibat ketegangan selama bersama Joel.

Di preview episode 4 yang akan mendatang ini, Jole dan Ellie melihat orang yang meminta tolong kepada mereka.

Sebelumnya, mereka masih saja berdebat apalagi Ellie tak menyukai aroma minuman lelaki tersebut.