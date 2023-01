Jadwal Liga 1 Hari Ini, PSIS Semarang vs Persib Bandung, Barito Putera Dijajal PSS Sleman

TRIBUNJABAR.ID - Jadwal Liga 1 hari ini ada dua pertandingan, yakni PSIS Semarang vs Persib Bandung dan Barito Putera vs PSS Sleman.

Jadwal Liga 1 hari ini bakal ditutup laga PSIS Semarang vs Persib Bandung pada pukul 16.30.

Adapun laga Barito Putera vs PSS Sleman bakal berlangsung pukul 15.30.

Liga 1 2022-2023 memasuki pekan ke-21. Dan, Selasa (31/1/2023), merupakan laga terakhir di pekan tersebut.

Baca juga: Prediksi Line Up Persib Bandung Lawan PSIS, Luis Milla Siapkan Pengganti Ricky dan Henhen Herdiana

Semua pertandingan Liga 1 pekan 21 akan ditayangkan secara live di Indosiar dan live streaming di aplikasi Vidio.com.

Berikut Hasil dan Jadwal Liga 1 Hari Ini

Persita vs Persis Solo 0-0

Bhayangkara FC vs Dewa United FC 1-1

Persija Jakarta vs Persikabo 1973 1-0

Madura United vs Persebaya 0-2

PSM Makassar vs RANS Nusantara 3-1

DITUNDA: Arema FC vs Bali United

Borneo FC vs Persik Kediri 2-0

Selasa, 31 Januari 2023

15.00 WIB - Barito Putera vs PSS Sleman -

16.30 WIB - PSIS Semarang vs Persib Bandung - live Indosiar

Jadwal sewaktu-waktu masih bisa berubah. (*)

Artikel Jadwal Liga 1 Hari Ini lainnya bisa disimak di GoogleNews.