Hasil Indonesian Idol XII Babak Top 15 Tadi Malam: Peserta Asal Sukabumi Favorit Rossa Angkat Koper

TRIBUNJABAR.ID - Inilah hasil Indonesian Idol XII babak Top 15 tadi malam, Senin (30/1/2023).

Ajang pencarian bakat, Indonesian Idol XII RCTI sudah menuntaskan babak Top 15.

Ke-15 peserta menampilkan bakat mereka di hadapan Rossa Cs untuk meraih hati para penonton.

Mulai babak Top 15 ini juga para dewan juri sudah tidak bisa menyelamatkan peserta favoritnya.

Penampilan pertama dibuka oleh peserta asal Kutai Kartanegara, Raisa Syarla yang membawakan lagu Glimpse of Us milik Joji.

Para dewan juri menilai penampilan Syarla memiliki keunikan dari improvasi yang dilakukan.

Kemudian penampilan kedua dipersembahkan oleh peserta asal Aceh, Nabila Taqqiyah yang membawakan lagu Dia masa lalumu, Aku Masa Depanmu milik Vionita Sihombing.

Penampilan Nabila dipuji Anang Hermansyah dengan pembawaannya yang dianggap "menusuk hati".

Selanjutnya ada peserta asal Maluku, Rahman Sadli yang membawakan lagu Kau milik T-Five.

David Bayu memuji penampilan Rahman karena berhasil menunjukkan karakter suaranya dan stage-act yang memukau.

Peserta Indonesian Idol XII, Novia Situmeang membawakan lagu Always Remember Us This Way yang dipopulerkan Lady Gaga di babak Top 15, Senin (30/1/2023).

Berikutnya ada peserta Indonesian Idol XII dari Novia Situmeang asal Sidikalang yang membawakan lagu Always Remember Us This Way yang dipopulerkan Lady Gaga.

Penampilan Novia berhasil mencuri hati para dewan juri sampai Anang Hermansyah memberikan standing ovation.

Peserta selanjutnya yang tampil adalah asal Bali, Anggis Devaki yang membawakan lagu Cinta Pertama dan Terakhir milik Sherina Munaf.

Penampilan Anggis Devaki mendapatkan pujian dari Anang Hermansyah karena ia mampu menguasai panggung dengan sentuhan-sentuhan "magic".