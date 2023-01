Chord Lagu Sancang Cijulang, Lagu Sunda Hits dari Darso: Aya Teuteup Anu Minuhan Kadeudeuh

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Sancang Cijulang.

Lagu Sancang Cijulang dinyanyikan oleh Darso.

Hingga kini, lagunya masih menjadi favorit banyak kalangan.

Chord Lagu Sancang Cijulang

Am

Pungkal pengkol jalan na

F Am

Iuh jeung linduh tangkalna

C

ngaroyom dahan daunna

Am

mapaesan alam endah

F

harita datang kadinya

Am

teu sangka geuning teu sangka

F Am

bakal tepang jeung nyi lenjang

F Am

sagagang kembang impian

Intro : F - E - Am

(*)

Am

mipir gawir nu lungkawing

F Am

mapay jungkrang nu longkewang

G

kungsi arek nitip diri

Am

rek neundeun rasa kadeudeuh

Am F

ka kembang nu hegar ligar

F Am

sanajan bari jeung anggang

F

arek nemragkeun kahayang

Am F Am

balaka ngedalkeun cinta

Reff

G Dm

antara sancang cijulang

F Am

aya angin ngahariring mawa jangji

G Dm

antara sancang cijulang

F Am

aya teuteup anu minuhan kadeudeuh

G Dm

antara sancang cijulang

F Am

aya cinta nu munggaran

G Dm

antara sancang cijulang

F Am

aya cinta langgeng salawasna

Baca juga: Chord Lagu Wangsit Siliwangi, Lagu Sunda Hits dari Darso: Dina jaman Galuh Pakuan

Baca chord lagu Sunda lainnya di Tribunjabar.id.