Parade Lato-lato dan Artis Ibukota Meriahkan Kejutan ANTV di Bandung

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Fenomena permainan lato-lato sedang jadi tren di kalangan anak-anak belakangan ini. Bahkan orang dewasa ikut bermain lato-lato. Sejatinya bermain lato-lato juga dapat mengurangi ketergantungan anak pada handphone.

Permainan itu pula dapat melatih konsentrasi, ketangkasan fisik, kepercayaan diri, dan sosialisasi. Namun hal itu tak lepas dari peran orang tua untuk selalu memberikan pengawasan saat anak memainkan lato-lato.

Berdasarkan fenomena tersebut menginspirasi ANTV untuk mengadakan wadah lomba lato-lato bertajuk Lato-Lato Championship dalam rangkaian ulang tahun ANTV di konser Kejutan yang pertama di kota Bandung, Minggu (29/1/2023).

Dalam rangka menyambut perayaan ulang tahun ANTV ke-30, ANTV kembali mengunjungi kota Bandung dan mengajak seluruh masyarakat Bandung untuk bersenang-senang di akhir pekan dalam acara “Mantap & Kejutan ANTV”.

Berbagai hiburan mulai dari pertandingan Voli Santai, hiburan musik hingga Lato Lato Championship hadir di Lapangan Hubdam III Siliwangi Tegalega Bandung, Minggu, 29 Januari 2023 dan disiarkan secara langsung di ANTV pukul 07.30 WIB serta siaran live streaming di youtube ANTV Official serta facebook ANTVLovers mulai pukul 12.30 - 23.00 WIB.

“Senang sekali rasanya kami bisa kembali ke kota Bandung untuk menghibur masyarakat sekitar. Mantap dan Kejutan ANTV ini juga merupakan rangkaian acara jelang HUT ANTV ke 30. Melalui acara ini kami juga ingin berterima kasih kepada ANTVLovers Bandung yang telah setia bersama kami hingga saat ini dan semoga kedepannya ANTV dapat terus memberikan program dan kualitas tayangan terbaik untuk seluruh masyarakat Bandung”, ungkap Erwin Munazat, GM Brand Activation Communication ANTV kepada wartawan, Minggu (29/1/2023).

Sederet musisi tanah air mengajak masyarakat Bandung untuk bernyanyi bersama, antara lain Hijau Daun, Vita Alvia, Duo Anggrek, Tata Angel, Rovista Nada, Uci Sucita, Rita Tila, Bungsu Bandung, Abay Koplo Superstar dan Nada Koplo Superstar. Kemeriahan Mantap & Kejutan ANTV semakin bertambah dengan diselenggarakannya Bocil Lato-Lato Championship. Beberapa bocil terpilih akan mengikuti lomba permainan lato-lato dan yang dapat bertahan paling lama serta berhasil melakukan berbagai tantangan sambil bermain lato-lato akan mendapatkan hadiah uang tunai dari ANTV. ANTV juga mengajak seluruh masyarakat yang hadir di lokasi untuk bermain lato-lato bersama.

Tidak hanya acara musik dan Bandung Lautan Lato-Lato, dalam Mantap & Kejutan ANTV juga menyelenggarakan pertandingan Voli Santai berbasis sportainment off air yang pertama kali diadakan oleh stasiun televisi nasional bahkan menjadi yang pertama di Indonesia, yaitu antara Kuburan Band VS Nahapoli All Star.

Tim Kuburan Band juga diperkuat oleh anggota dari radio Cakra yang berisikan Iki Kucluk, Nunuy Pagar Betis, Venny Pepey, dan Inces Ebi. Sedangkan Nahapoli All Star di diperkuat oleh Ink Rosemary, Ijan Closehead, Robirock, Gugum, Epet Jangkung, dan Budi Iyenk Son of Mahaji. Kedepannya Voli Santai akan menjadi sebuah program off air sportainment unggulan ANTV yang akan dilaksanakan secara regular.

Selain itu juga ada Senam Sehat Bersama, Lomba Karaoke Idola Kampung, Lomba Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, Tebus Sembako Murah, Bazzar UMKM dan Booth Analog Switch Off (ASO) ANTV-tvOne. Seluruh rangkaian Kejutan ANTV di Bandung berkolaborasi dengan Kodam III Siliwangi dan didukung oleh Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi.

Kehadiran ANTV selain memberikan hiburan juga memberikan sosialisasi terkait Analog Switch Off dan siaran digital. Di hari sebelumnya, Sabtu 28 Januari 2023, ANTV mengunjungi wilayah Sukapura Kiaracondong, mengajak warga sekitar dalam acara “ANUPAMAA KONTES KARAOKE”. Dalam kegiatan tersebut, ANTV bersama radio Cakra Bandung menyelenggarakan kontes karaoke berhadiah TV LED dan memberikan sosialiasi kepada warga mengenai siaran digital ANTV hingga cara penggunaan Set Top Box (STB). (*)

