Chord Lagu Edun, Lagu Sunda Populer yang Dinyanyikan oleh Doel Sumbang: Awewe Ulah Olo-olo

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Edun.

Lagu Edun dinyanyikan oleh musisi asal Jawa Barat Doel Sumbang.

Lagunya masih menjadi favorit banyak kalangan.

Chord Lagu Edun

Intro : Dm D F Am A E C D#

F

Panon'na edun, irung'na edun

Am F

Biwir'na edun, geulis'na edun

Am F

Urang heureyan saha nu nyaho kabandang

A

Sanes kitu (nya heueuh)

A F

Purunyus'na edun, cunuhin'na edun

Am F

Gumasep'na edun, cengos'na edun

Am F

Ke heula anan kudu daek kanu kitu

F

Sanes kitu? (nya heueh)

A# E

Awewe ulah olo-olo

F

Bisi jadi parawan jomblo

Am E

Tong tampikan, tong rayungan

E F

Bisi ng'ke di puruluk make menyan

F Am

Di jamin kabungbulengan…

Am

Idih kok gitu apa tak malu

Am

Cinta di tolak Nggak usah galak

Am

Urusan cinta mah tak pake malu

Am

Cinta di tolak dukun bertindak

Am

Itu namanya lelaki kuno

Am

Tak punya rasa percaya diri

Am

Ah masa bodo yang penting sukses

F Am

Otak tidak satres Sanes kitu…

E

Nya Heunteu…

F

Nya Heueuh…

Am

Nya Heunteu…

E

Nya Heueuh…

Am

Nya Heunteu…

E

Nya Heueuh…

E

Nya Heunteu…

E

Nya heueuh…

