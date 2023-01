Rangkuman Cinta Setelah Cinta Episode 364 Tadi Malam: Starla Nyaris Salah Obat, Diselamatkan Niko

TRIBUNJABAR.ID - Seperti apa rangkuman Cinta Setelah Cinta episode 364 yang tayang tadi malam Rabu, 25 Januari 2023? Simak di sini.

Penggemar sinetron Indonesia sudah tidak asing lagi tentunya dengan sinetron Cinta Setelah Cinta.

Sinetron Cinta Setelah Cinta tayang setiap hari pukul 19.05 WIB di SCTV.

Sinetron ini dibintangi oleh Ririn Dwi Ariyanti, Eza Gionino, Indah Indriana, dan sejumlah bintang lainnya.

Premis ceritanya mengisahkan seorang istri bernama Starla yang harus menerima kenyataan pahit bahwa suaminya, Niko berselingkuh dengan sahabatnya sendiri.

Saat ini, Cinta Setelah Cinta sudah memasuki episode 364.

Seperti apa rangkumannya?

Sinopsis Cinta Setelah Cinta episode 362 yang tayang malam ini Selasa, 24 Januari 2023. (Vidio/SCTV)

Rangkuman Cinta Setelah Cinta Episode 264:

Starla mendapatkan perawatan intensif di ruang IGD.

Tiba-tiba Ben datang untuk melihat kondisi Starla.

Arya tentu tidak mengizinkan Ben begitu saja bisa menjenguk Starla.

Keduanya pun terlibat perkelahian di luar rumah sakit.

Arya yang tadinya one on one dengan Ben, tiba-tiba dihajar habis-habisa oleh Vincenzo CS.

Hingga Niko datang untuk membantu Arya menghabisi Ben dan gengnya.