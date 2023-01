Chord Lagu Mang Darman, Lagu Sunda Hits dari Doel Sumbang: Puguh Hirup Ngan Sakitu-kituna

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Mang Darman.

Lagu Mang Darman dinyanyikan oleh Doel Sumbang.

Hingga kini, lagunya masih menjadi favorit banyak kalangan.

Chord Lagu Mang Darman

Intro : Am F (3x)

Am F

Mang darman urang sadang serang

Am F

Geus 7 taun dagang jeruk di tanggung

Am F

Teu tangtu dimana mangkalna

F Am F

Nu penting mah asal rame wae tempatna

Am F

Lamun kudu nyaritamah, nya tangtu cape

F

Nanggung jeruk unggal poe,

Am

indit isuk balik sore

Am F

Bari bati teu sapira, ngan nya kudu dikumaha

F Am F

Da sakitu kanyataanana

Am F

Komo deui mang darman teh boga anak

F Am

Nu masih di SD keneh

Am F

Kaperluana teh loba kacida

F

Da geuning ayeunamah

Am F

sakola teh sagala duit waduk

Am F

Ongkoh wajib belajar

F Am

Nya wajib mah tinggal wajib

Am

Tapi ari keur nu sangsara

F

mah angger weh sesek napas

Int : Am F

Am F

Kungsi hiji waktu budakna mang darman

F Am

teu menang asup sakola

Am F

Kulantaran 3bulan can mayar SPP

F Am

mang darman bati ngahelas

F

Da rek dikumaha deui ,

Am

puguh hirup ngan sakitu-kituna

F

Komo pan dagang jeruk mah teu tangtu...

Am

Hayang beak satanggungan teh

F Am F

Bisa sapoe bisa sabulan



Am

Nya ku sabab euweh deui jalan,

F

kapaksa mang darman nginjem

Am

Ngijemna kasaha deui mun

Baca juga: Chord Lagu Teteh, Lagu Sunda Hits yang Dinyanyikan Doel Sumbang: Sukur Geuning Hirup Aya Jalanna

Baca artikel chord lagu lainnya di Tribunjabar.id.