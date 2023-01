Mau Top Up Game Murah dan Cepat? Di Samudra Shop Cukup 10 Menit Saja

Cara mudah melakukan top up gim melalui Samudra Shop.

TRIBUNJABAR.ID – Bagi para gamers, mendapatkan pendapatan sampingan dari live streaming gaming merupakan hal biasa.

Namun, para gamers mungkin sering menemukan kendala ketika saldo game hanis secara mendadak. Mau tidak mau gamers harus top up game secara cepat dan murah agar aktivitas nge-game tidak terganggu.

Kini, para gamers juga tidak perlu kesulitan saat akan melakukan top up dan tidak mendapatkan diskon. Sebab, lewat Samudra Shop, gamer dapat melakukan top up dengan biaya jauh lebih murah.

Berdiri sejak 2019, Samudra Shop diketahui sudah memiliki jumlah pelanggan yang mencapai ratusan ribu dan berasal dari berbagai kawasan di Indonesia.

Selain itu, seluruh top up yang ditawarkan di website Samudra Shop juga dijamin paling murah jika dibandingkan dengan marketplace lain.

Tidak perlu repot-repot keluar rumah, Anda dapat melakukan top up game hanya dengan menggunakan smartphone dan dapat dilakukan di mana dan kapan saja.

Chief Executive Officer (CEO) Samudra Shop Dwi Ananta mengatakan, Samudra Shop tidak hanya menawarkan top up game Mobile Legend, PUBG, dan Free Fire saja.

“Kami menyediakan layanan top up untuk berbagai game, seperti Marvel Super War, Never After, dan Omega Legends. Selain itu, ada juga game Genshin Impact, APEX Legends Mobile, Sausage Man, Super SUS, dan Dragon Raja. Para gamers pasti cukup familier dengan nama-nama dari seluruh game yang disebutkan tadi,” ungkap Dwi dalam keterangan persnya, Rabu (25/1/2023).

Untuk ke depannya, Dwi berharap Samudra Shop dapat terus memberikan diskon dan acara menarik bagi para gamers.

“Selain game yang telah disebutkan tadi, tidak menutup kemungkinan akan ada berbagai game yang bisa di top up lewat Samudra Shop, sehingga dapat terus menunjang para gamers,” ujar Dwi.

Para gamers yang ingin top up Mobile Legends bisa membeli skin yang diinginkan dengan mudah. Caranya dengan memanfaatkan quick response code Indonesia standard (QRIS) dari berbagai merchant, misal LinkAja, Shopeepay, OVO, atau Dana.

Dwi melanjutkan, pembayaran top up juga bisa dilakukan secara online melalui transfer bank dan nomor virtual account. Ada pula pembayaran melalui convinience store, seperti Indomaret dan Alfamart.

“Pelanggan setiap Samudra Shop akan mendapatkan hadiah spesial berupa kode promo yang dapat digunakan dalam waktu periode tertentu. Caranya cukup dengan masukkan kode promo tersebut ketika melakukan top up. Maka harga top up akan mendapat potongan dan semakin terjangkau,” kata Dwi.

Samudra Shop juga menjamin keseluruhan top up akan masuk secara instan. Cukup dengan melakukan pembayaran selama beberapa detik, maka top up akan selesai dan masuk ke dalam akun gim Anda. Cara ini sangat cocok bagi para gamers yang sedang melakukan live streaming saat bermain game.