Doa Sesudah Sholat Dhuha Lengkap dengan Latin, Agar Dimudahkan Segala Urusan Dunia dan Akhirat

TRIBUNJABAR.ID – Berdoa kepada Allah SWT adalah kunci agar dimudahkan segala urusan di dunia maupun di akhirat, termasuk membaca doa setelah salat Duha.

Doa setelah sholat Dhuha merupakan salah satu bacaan doa yang dianjurkan Rasulullah SAW dan memiliki banyak keutamaan apabila diamalkan.

Ustadz Adi Hidayat menjelaskan sholat Dhuha ialah sholat sunnah yang dilakukan pada waktu Dhuha. Yaitu dimulai dari matahari setinggi tombak sampai tergelincirnya matahari.

Di antara waktu yang dianjurkan melakukan shalat Dhuha menurut Ustadz Adi Hdiayat adalah syuruk.

Ia menjelaskan sholah Dhuha dapat dilaksanakan paling sedikit dua rakaat dan paling banyak dua belas rakaat.

Mau dimudahkan segala urusan? Baca doa setelah sholat Dhuha berikut ini dengan khusyuk.

Doa Setelah Sholat Dhuha Beserta Arab dan Latinnya

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الضُّحَآءَ ضُحَاءُكَ وَالْبَهَاءَ بَهَاءُكَ وَالْجَمَالَ جَمَالُكَ وَالْقُوَّةَ قُوَّتُكَ وَالْقُدْرَةَ قُدْرَتُكَ وَالْعِصْمَةَ عِصْمَتُكَ اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ رِزْقِى فِى السَّمَآءِ فَأَنْزِلْهُ وَاِنْ كَانَ فِى اْلاَرْضِ فَأَخْرِجْهُ وَاِنْ كَانَ مُعَسَّرًا فَيَسِّرْهُ وَاِنْ كَانَ حَرَامًا فَطَهِّرْهُ وَاِنْ كَانَ بَعِيْدًا فَقَرِّبْهُ بِحَقِّ ضُحَاءِكَ وَبَهَاءِكَ وَجَمَالِكَ وَقُوَّتِكَ وَقُدْرَتِكَ آتِنِىْ مَآاَتَيْتَ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ

Allahumma innad-duhaa'a duhaa'uka wal bahaa'a bahaa'uka wal jamaala jamaaluka wal quwwata quwwatuka wal-qudrota qudratuka wal 'ismata 'ismatuka. Allaahumma in kaana rizqii fis-samaa'i fa anzilhu, wa in kaana fil ardi fa akhrijhu, wa in kaana mu'assiran fa yassirhu, wa in kaana haraaman fa tahhirhu wa in kaana ba'iidan fa qarribhu bi haqqi duhaa'ika wa bahaa'ika wa jamaalika wa quwwatika wa qudratika, aatinii maa ataita 'ibaadakash-shalihiin.

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya waktu Dhuha adalah waktu Dhuha-Mu, keagungan adalah keagungan-Mu, keindahan adalah keindahan-Mu, kekuatan adalah kekuatan-Mu, penjagaan adalah penjagaan-Mu, Ya Allah, apabila rezekiku berada di atas langit maka turunkanlah, apabila berada di dalam bumi maka keluarkanlah, apabila sukar mudahkanlah, apabila haram sucikanlah, apabila jauh dekatkanlah dengan kebenaran Dhuha-Mu, keagungan-Mu, keindahan-Mu dan kekuatan-Mu, berikanlah kepadaku apa yang Engkau berikan kepada hamba-hambaMu yang shaleh.”

Bacalah doa sesudah sholat Dhuha ini secara rutin, agar mendapat keutamaannya dan dimudahkan segala urusan.

Keutamaan Sholat Dhuha

Perhatikan keutamaan sholat Dhuha bagi umat muslim yang ingin dipermudah segala urusan dunia dan akhirat oleh Allah SWT.

1. Sebagai Pengganti Amalan Sedekah