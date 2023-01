Chord Lagu Edana Manusia, Lagu Sunda Hits dari Doel Sumbang: Di Morah Mareh Ngabelaan Ekstasi

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Ema (Edana Manusia).

Lagu Ema (Edana Manusia) dinyanyikan oleh Darso.

Hingga kini lagunya masih menjadi favorit banyak kalangan.

Chord Lagu Ema (Edana Manusia)

Em C

Ema...

Em

Keur naon silaing Ema

C Am

Eta sirah gudag gideug

Em

Make kacapanon hideung

Em C

Ema....

Em

Geura balik silaing Ema

C Am

Hayam jalu geus kongkorongok

Em

Panon poe tereh bijil

Am

Ema...

Em

Na keur naon silain triping Ema

C

Pan geus puguh gara-gara triping Ema

Em

Hirup silaing jadi pakusut

Reff:

Em

Mimiti harga diri

Nepi ka kahormatan

D Em

Di morah mareh ngabelaan ekstasi



Mimiti harga diri

Nepi ka kahormatan

D Em

Ludes teu nyesa dituker ku ekstasi

C

Ema...

Em

Sing nyaah ka diri sorangan Ema

C

Ema....

Em

Sing karunya ka indung bapa

Baca juga: Chord Lagu Demi Kembang Cinta, Lagu Sunda Hits yang Dinyanyikan Darso: Luas Lautan Rek di Ojayan

Baca artikel chord lagu Sunda lainnya di Tribunjabar.id.