Senyuman Luis Milla Menyambut Persib Bandung vs Borneo FC, Fokus Raih 12 Laga Tak Terkalahkan

TRIBUNJABAR.ID - Pelatih Persib Bandung, Luis Milla siap menyambut laga pekan ke-20 Liga 1 2022/2023 melawan Borneo FC.

Pertandingan Persib Bandung vs Borneo FC tersebut akan digelar pada Kamis (26/1/2023) mendatang.

Sementara untuk lokasi pertandingan berdasarkan unggahan Instagram resmi Borneo FC akan digelar di Stadion Pakansari, Bogor.

Laga Persib Bandung vs Borneo FC ini akan menjadi pertandingan ke-12 bagi Luis Milla selama menduduki kursi kepelatihan Pangeran Biru.

Sebagaimana diketahui selama ini, Luis Milla berhasil menciptakan tren positif tidak terkalahkan sejak dirinya menangani Persib Bandung.

Rekor terburuk Luis Milla adalah ditahan imbang oleh Dewa United dan Persikabo 1973.

Bahkan Luis Milla berhasil memenangkan laga El Clasico pertamanya ketika berhadapan dengan Persija Jakarta di penghujung putaran pertama Liga 1.

Pelatih asal Spanyol itu pun mengatakan akan fokus dalam menghadapi laga melawan Borneo FC.

Hal itu disampaikan Luis Milla di Instagram resmi miliknya.

Eks pelatih Timnas Indonesia itu mengunggah foto ketika sedang melatih para skuad Persib Bandung di lapangan Nurul Fikri Boarding School, Senin (23/1/2023).

Nampak senyuman terpancar dari wajah Luis Milla di kedua foto yang diunggahnya itu.

"Enjoying the process. Focus on the next match. (Menikmati prosesnya. Fokus ke pertandingan selanjutnya)," tulis Luis Milla dalam keterangannya dikutip dari Instagram @luismillacoach pada Selasa (24/1/2023).

Menjelang pertandingan ke-12 Luis Milla di Persib Bandung itu pun mendapatkan dukungan dari para bobotoh.

Pantauan Tribunjabar.id di kolom komentar, para bobotoh memberikan semangatnya kepada Luis Milla agar bisa meneruskan tren positif tak terkalahkan yang telah dibangun.