JAKHUMFEST 3 Hadir di Pos Bloc, Siap Bangkitkan Peduli Insan Muda

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Pandemi Covid-19 yang merebak sejak dua tahun lalu, telah melumpuhkan berbagai sendi kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, hingga dunia hiburan. Berbagai kegiatan dilakukan dengan cara daring. Masyarakat pun seakan terkurung dalam rumah dan ketidakpastian. Namun tahun ini, menjadi tahun kebangkitan di semua sendi masyarakat.

Pasca hiatus selama pandemi tersebut, Jakarta Humanity Festival (Jakhumfest) persembahan Dompet Dhuafa hadir pada (Sabtu & Minggu, 28-29 Januari 2023) berlokasi di Pos Bloc, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Jakhumfest ketiga ini akan menjadi obat kerinduan para masyarakat yang rindu kebersamaan dan kepedulian sesama dibalut dengan hiburan.

Menurut Dandy E. Fathoni selaku Ketua Jakhumfest #3 mengatakan, “Jakhumfest pekan ini akan berbeda dari 2 tahun lalu, dengan mengusung konsep isu-isu sosial, kemanusiaan dan lingkungan melalui berbagai aktivitas.

Jakhumfest juga menampilkan para musisi seperti Mocca, Marjinal, Chiki Fawzi, hingga The Rain. Selain itu ada penampilan sejumlah Komika Indonesia melalui standup Comedi seperti Budi (Suci X), Dwi (Suci X), Kukuh (Suci X), Irfan (Suci X) dengan MC (Ilham Setiadi dan Syukron Jamal).

Di lokasi yang sama, Jakhumfest turut menghadirkan Ruang Cerita dengan menghadirkan Rhaka Ghanisatria selaku Co Founder Menjadi Manusia, Annisa Steviani selaku Certified Financial Planner, Raden Prisya selaku Mindfulness & Well Being Coach, Samsudin Ilyas selaku Founder Kelas Jurnalis Cilik dan Arif Rahmadi H selaku GM Aliansi Strategis & Advokasi Dompet Dhuafa dengan host yakni Aditya Saputra”.

Hal unik di dalam Jakhumfest juga terdapat Pojok Kenangan (bazaar preloved) yang akan dimeriahkan sejumlah influencer maupun KOL, hingga lokakarya seperti Seratan Studio dengan mengajak pengunjuk untuk merajut karya bermedia kain, literasi bahasa isyarat bersama Silang ID, Pojok Cerita bersama AkuTemanmu yang mengajak para pengunjung bercerita, Virtual Reality (VR) Simulasi Kebencanaan & Ular Tangga Kemanusiaan oleh DMC, Ruang Hening Jakhumfest Mendengar, Angklung Interaktif, hingga tantangan kebaikan lainnya. Tidak ketinggal juga Jakhumfest #3 menghadirkan Pameran Fotografi bertemakan Local Heroes yang akan dibuka sejak Jumat 28 Januari 2023 di Pos Bloc.

Disisi lain, pembukan akan dihadiri sejumlah Direktur dari Dompet Dhuafa serta perwakilan dari Pos Bloc, serta dilanjutkan performa dari Finalis Schoolunteer Contest Dompet Dhuafa Volunteer (DDV). “Kami berharap dengan adanya kegiatan ini akan para masyarakat khususnya anak-anak muda semakin ikut andil dalam kepedulian sesama dalam membangun kemandirian bangsa,” pungkas Dandy.