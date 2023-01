Chord Lagu Ari Sia Saha, Lagu Sunda Hits Dinyanyikan Doel Sumbang: Melak Ka Gorengan Moal Jadi Hade

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Ari Sia Saha.

Lagu Ari Sia Saha dinyanyikan oleh Doel Sumbang.

Hingga kini sejumlah karyanya masih menjadi favorit banyak kalangan.

Chord Lagu Ari Sia Saha

[Intro]

Dm G C E Am

Dm E

Am Dm

hey ari sia saha

E Am

beuh bisa gunta ganti rupa

F Dm

beuh bisa gunta ganti warna

E Am Dm E

ngawilah rasa ngabagi cinta..

Am Dm

hey ari sia saha

E Am

hirupsi ganu ilang rasa

F Dm

sok ngobral janji jeung jalirna

E Am A

bohong kaditu kadieu..

[Reff]

Dm G

ulah kajongjona ngabohong jeung ngabohong

C E Am

bisi lengkah matak ti tajong jeung ti tajong

Dm E

melak ka gorengan moal jadi hade

E

sabab kaduhung datangnya nangke

Am Dm E

ah aku terjebak..dalam dilema

Am

terbagi rasa..

Am Dm E

ohuwoo aku terjebak..dalam dilema

Am

terbagi dua..

Am Dm E

ah aku terjebak..dalam dilema

Am

terbagi rasa..

Am Dm E

ohuoo aku terjebak..dalam dilema

Am Am

kabina bina..

[Musik]

Dm G C E Am

Dm E

