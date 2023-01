Jadwal Bola Malam Ini, Ada Arsenal vs Manchester United di SCTV, Barcelona dan Juve Juga Main

Arsenal Vs Manchester United malam ini, Minggu (22/1/2023) Pukul 23.30 WIB

TRIBUNJABAR.ID, GENOA - Mulai Minggu (22/1/2023) petang hingga dini hari nanti, beragam siaran sepak bola dari Liga Inggris sampai Liga Italia bisa Anda nikmati.

Di awali petang ini di Liga Italia yang menampilkan pertandingan Sampdoria vs Udinese.

Pertandingan Sampdoria vs Udinese ini disiarkan langsung atau Live Streaming di BeInSport.

Di kompetisi Liga Inggris, duel panas mempertemukan Arsenal vs Manchester United di Stadion Emirates, pukul 23.30 WIB, disiarkan langsung SCTV.

Laga tak kalah seru lainnya akan mempertemukan Manchester City vs Wolves dan Leeds United vs Brentford.

Beralih ke Liga Spanyol, duel yang dinanti adalah Barcelona vs Getafe dan Athletic Bilbao.

Striker Manchester United Marcus Rashford (kanan) menyaksikan Bruno Fernandes (2kanan) mencetak gol penyama melewati kiper Manchester City Ederson selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Manchester United dan Manchester City di Old Trafford di Manchester, utara Inggris barat, pada 14 Januari 2023.(Oli SCARFF / AFP) (Oli SCARFF / AFP)

Baik Barcelona dan Real Madrid sama-sama butuh tiga poin untuk menjaga asa bersaing di jalur juara Liga Spanyol musim ini.

Sementara, Liga Italia akan menggelar laga menarik antara Spezia vs AS Roma dan Juventus vs Atalanta.

AS Roma memerlukan kemenangan untuk bisa kembali ke zona Liga Champions lagi pada musim ini.

Baca juga: Jadwal Lengkap Persib Bandung di Putaran Kedua Liga 1 2022, Besok Kamis Jamu Borneo FC di Bogor

Lalu, Juventus juga butuh hal sama untuk mengatrol posisi mereka yang terjun bebas ke papan tengah setelah dikurangi 15 poin oleh FIGC.

Jadwal Siaran Bola Malam Ini, Minggu (22/1/2023) s/d Senin (23/1/2023):

Minggu, 22 Januari 2023

Pukul 18.30 WIB - Sampdoria vs Udinese (Live Bein Sports)

Pukul 20.00 WIB - Villarreal vs Girona (Live Bein Sports)