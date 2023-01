Chord Lagu Tanjung Baru, Lagu Sunda Populer Dinyanyikan oleh Darso: Ngaitkeun Rasa Ka Asih

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Tanjung Baru.

Lagu Tanjung Baru dinyanyikan oleh Darso.

Hingga kini sejumlah karyanya masih menjadi favorit hingga lagu Sunda populer.

Chord Lagu Tanjung Baru

(intro) : Am – F – Am – E – F – Am

(*)

Am

Agin laut di tanjung baru

F Am

mawa ombak nganterkeun urang kasisi

E

tempat na parawisata

F Am

jujugan para remaja

Am

Di pasisir kaler kota karawang

F Am

tempat kuring bari ninggal pamandanggan

E

nu daratang marawa impian

F Am

papasangan jeung silih nyepeng pananggan

Reff :

F Am

Di tanjung baru ngaitkeun rasa ka asih

F Am

di tanjung baru ngaprokeun rasa kasono

F Am

di tanjung baru mengkeun rasa kadedeuh

F Am

di tanjung baru nyampainkeun rasa kanyaah

