Jadwal Semifinal India Open 2023, Anthony Ginting Berpeluang Bertemu Jonatan Christie di Final

TRIBUNJABAR.ID - Dalam jadwal semifinal India Open 2023, Anthony Ginting bakal melawan pemain Thailand Kunlavut Vitidsarn, Sabtu (21/1/2023).

India Open berlangsung di K.D. Jadhav Indoor Hall, India.

Pada babak sebelumnya Anthony Ginting berhasil mengalahkan pemain dari Cina Li Shi Feng dengan skor 21-11, 17-21, 21-18

Adapun lawannya Kunlavut berhasil menyingkirkan pemain Singapura Loh Kean Yew 21-12, 21-17.

Tunggal Indonesia lainnya Jonatan Christie akan melawan pemain Denmark Viktor Akelsen.

Jonatan Christie lolos setelah mengalahkan pemain Cina Taipe Chou Tien Chen 18-21, 21-17, 21-10.

Viktor Akelsen lolos ke semifinal setelah mengalahkan rekan senegaranya Rasmus Gemke 16-21, 21-15, 21-18.

Di nomor ganda putra, Indonesia menempatkan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Fajar/Rian bakal mendapat lawan berat, kampiun Kejuaraan Dunia 2022, asal Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Fajar/Rian lolos ke semifinal setelah mengalahkan ganda Jerman

Mark Lamsfuss/Marvin Sedidel 16-21, 21-17, 21-18

Adapun Aaron Chia/Soh Wooi Yik lolos setelah menyingkirkan rekan senegaranya Ong Yew Sin/Teo Ee Yi 21-16, 13-21, 21-19.

Di nomor lainnya Indonesia tidak menempatkan pebulu tangkisnya.

Jadwal Semifinal India Open 2023, Pemain Indonesia

Anthony Ginting vs Kunlavut Vitidsarn (Thailand)

Jonatan Chiristie vs Viktor Akelsen (Denmark)

Fajar/Rian vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia)

