Ribuan Warga Jabar Antusias Daftar Kerja ke Korea Selatan lewat BP3MI Jabar, Buru Gaji Puluhan Juta

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG- Ribuan warga Jabar antusias memburu kerja di Korea Selatan lewat Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jabar.

Pada Jumat (20/1/2023), ada sekira 4.800 warga Jabar yang menyerahkan verifikasi dokumen untuk bisa kerja di Korea Selatan.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, tahun ini, seluruh Indonesia, ada mencapai 35 ribu lebih yang mendaftar untuk kerja di Korea Selatan.

"Di Jabar total pendaftar mencapai 4.800-an orang. Hari ini menyerahkan verifikasi dokumen yang mulai tahun ini, bisa dilakukan di tiap provinsi, kalau dulu hanya dilakukan di Bandung dan Semarang," kata Benny Rhamdani, di kantor BP3MI Jabar, Jalan Soekarno-Hatta Bandung.

Menurutnya, jumlah sebanyak 35 ribu pendaftar tahun ini seluruh Indonesia merupakan jumlah terbanyak. Kondisi itu menunjukan minat warga untuk bekerja ke luar negeri lewat program government to government yang tinggi. .

"Ini pecah rekor, pendaftar menembus angka 35.508 calon pekerja migran Indonesia. Dulu pernah kita mengalami tertinggi itu hanya 24.000, bahkan 2021 hanya 19.000," ujar Benny.

Di tengah tingginya minat warga, pihaknya mempermudah tahapan administrasi. Misalnya, pada verifikasi dokumen. Dulu, hal itu dilakuka hanya di Bandung dan Semarang untuk seluruh Indonesia.

"Dulu itu sangat diskriminatif. Untuk proses verifikasi ini, seluruh Indonesia hanya di Bandung dan Semarang. Sekarang bisa di tiap provinsi," ucapnya.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani di Kantor BP3MI Jabar, Jalan Soekarno-Hatta Bandung, Jumat (20/1/2023).

"Bagaimana orang Papua, Maluku, Sulawesi hanya untuk verifikasi dokumen, hanya untuk membawa kurang lebih 10 lembar dokumen yang prosesnya hanya butuh 10 menit untuk satu orang, dia menghabiskan biaya tiket dari Papua pulang pergi Rp10 juta. Itu yang dinamakan diskriminatif dan tidak memenuhi rasa keadilan," kata dia.

Selain verifikasi, proses medical check up pun menurutnya sempat menjadi masalah. Dalam pelaksanaannya, medical check up dulu hanya dilakukan di wilayah Cirebon, Jakarta, dan Semarang.

"Setelah verifikasi dokumen dia balik lagi ke kampung halaman. Medical check up datang lagi. Dilaksanakan di Cirebon, di Jakarta dan Semarang, padahal medical check up itu biayanya hanya Rp800.000. Untuk apa seseorang dari jauh, dari timur, Maluku, Papua, Sumatera, Kalimantan, harus datang ke Jawa hanya untuk medical check up yang biayanya Rp800.000?" kata dia.

Adapun dari total 35 ribu pendaftar untuk bekerja di Korea Selatan, nantinya, akan disaring lagi untuk 18 ribu yang akan diberangkatkan.

"Tahun ini ada peningkatan hingga 18 ribu yang akan diberangkatkan dari total 35 ribu pendaftar. Kalau tahun lalu yang diberangkatkan sekira 12 ribu," ujarnya.

Benny mengatakan, tahun lalu, PMI yang ditempatkan di Korea Selatan mencapai 12.000 orang. Jumlah tersebut paling tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya menembus angka 5.000 hingga 7.000 orang per tahun.

"Mudah-mudahan dengan animo masyarakat berangkat ke negara penempatan secara resmi bertambah banyak. Ini akan mengurangi mereka yang nanti menjadi korban penempatan ilegal," katanya.

Benny menyebut, nantinya, para calon PMI ini akan ditempatkan di dua sektor yakni di fishing dan manufactur.

"Karena memang Korea baru membuka untuk dua jabatan itu. Di luar G to G, ada juga program B to B yang ditempatkan oleh perusahaan. Ini lagi seksi (untuk jabatan) welder. Welder itu pekerja yang memiliki keahlian las," terangnya.

Benny menambahkan, gaji yang akan diterima para PMI yang bekerja di Korea Selatan pun terbilang cukup tinggi, sebesar 20-30 juta.

"Ini (gaji) Rp23 juta hingga Rp30 juta, sangat tinggi," sebutnya.