Chord Lagu Kahayang Keukeuh, Lagu Sunda Hits dari Darso: Manehna Kabandang Batur

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Kahayang Keukeuh.

Lagu Kahayang Keukeuh dinyanyikan oleh Darso.

Hingga kini sejumlah lagunya masih menjadi favorit banyak kalangan.

Chord Lagu Kahayang Keukeuh

[INTRO]

Am-Bm-E [2X]

Am-G-E-C [2X]

Dm-Am-Dm-E-F-G-Am

Am

Mimitina iseng

G Am

Kureuseup ngaheureuyanna

Am

Geugeut ka geulisna

G Am

Gereget kan bodina

Dm G

Tina iseng kalah manteung

C Am

tina heureuy asup kana hate

F G Am

tungtungna kuring bebeakan

[INTRO]

Am-Bm-F-G-Am



[*]

Am

Ngabelaan nganjuk ngahutang

G Am

mahugi hayang kapake

Am

lindeuk - lindeuk japati

G Am

rek dicium mah hararese

Dm G

Usaha anu can hasil

C Am

kaburu beakeun modalna

F G Am

rek ngalamar teu boga duit

[INTRO]

Am-E-F-C

Dm-Am-Dm-E

F-G-Am

[REFF]

Am

Kuring nu ngoleang

G

manehna kabandang batur

F

cinta nu kapakan

E

hate kuring kakalayangan

Am

Kahayang teu kahontal

G

manehna kawin jeung batur

F

hate anu peurih

E

ceurik ceurik ku nalangsa

Am Dm

Duriat pageuh

G Am

kahayang keukeuh

Am Dm

ngalamun teu paruguh

Dm Am

nunggu randana

[INTRO]

Dm-Am-Dm-E

F-G-Am

Am

Ngabelaan nganjuk ngahutang

G Am

mahugi hayang kapake

Am

lindeuk - lindeuk japati

G Am

rek dicium mah hararese

Dm G

Usaha anu can hasil

C Am

kaburu beakeun modalna

F G Am

rek ngalamar teu boga duit

[INTRO]

Am-E-F-C

Dm-Am-Dm-E

F-G-Am

Baca juga: Chord Lagu Halangan Diri, Lagu Sunda Hits dari Darso: Kajongjonan Kangeunahan

Baca artikel Tribun Jabar lainnya di GoogleNews.