Chord Lagu Sancang, Lagu Sunda Hits dari Yayan Jatnika: Sancang Nu Caneom Geueuman

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Sancang.

Lagu Sancang dinyanyikan oleh Yayan Jatnika.

Hingga kini lagunya menjadi favorit banyak kalangan.

Chord Lagu Sancang

Gm Dm Gm A Dm

Am F

Ngalanglangan pakidulan Garut

G E

Ombak basisir ketir dina waktu eta

Dm Am

Sayang Heulang ka Karang Gajah

F G Am

Los ka jojontor sancang

Musik:

Bb C Bb C Dm

Am F

Cenah ceuk beja baheula aya nagara

G E

Sancang Pakuan Pajajaran katelahna

Dm Am

Prabu Siliwangi nu jadi rajana

F G Am

Sakti mandraguna

Dm A#

Bade di islamkeun anjeuna alim

E Am

Diudag putrana Prabu Kian Santang

Dm

Ilang di leuweung eta

A#

Tileum di leuweung eta

E Am

Sancang nu caneom geueuman

Musik:

Bb C Dm Bb C Dm

Dm G Am Dm E Am

F G Am G F G Am

Geueuman...

E Am

Geueuman...

sancang

lagu enak

