Chord Lagu Dago Pakar, Lagu Sunda Hits dari Darso: Dago Pakar Geus Ngater Kapagantenan

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Dago Pakar.

Lagu Dago Pakar dinyanyikan oleh Darso.

Hingga kini, lagunya masih menjadi favorit banyak kalangan.

Chord Lagu Dago Pakar

Intro : Am – E – F – Am – D – G – Am

(*)

Am F Am

Tresna mekar ieuh di dago pakar

Am F E

nyata panggeh janji bakal sauyunan

F Am

Tepung rebung jajantung rajen jajantung

F Am

awor jadi hiji ngaruntuy lir buah kawung

(**)

F Am

Ricit na manuk jeung siwer na agin

F E

malik asih ngahariring

F Am

eleeh dahan ngusikeun rema panagan

Am

silih cepeng lempang mapay mpay

G Am

ka endahan

Reff :

Am F Am

Dago pakar geus ngater kapagantenan

Am F E

dago pakar langeng nampil na igetan

F

ceuk beja ceunah ceuk beja

Am

dago pakar kamerkahan

F

ceuk beja ceunah ceuk beja

G Am

dago pakar nganti ngaran

(***)

Am

Kuring wakcak ngahaja arek balaka

F E

sugan agin wasa nepiekun sora

F Am

pang bejakeun ka guhan nu basa eta

F

jeung maneh na kuring bagja

G Am

hirup ditempat mumpbara

