Chord Lagu Cucu Deui, Lagu Sunda Hits dari Darso: Tok Ketok Ketok Sora Panto Diketok

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Cucu Deui.

Lagu Cucu Deui dinyanyikan oleh Darso.

Hingga kini, lagunya masih menjadi favorit banyak kalangan.

Chord Lagu Cucu Deui

Am

Tok ketok ketok sora panto diketok

Am

tok ketok ketok sora panto diketok

E

diri muyung pikir bingung

F

gering nangtung ngalanglayung

Dm Am

nu didagoan si Mimin

F Am E

torojol Cucu deui

Am

tok ketok ketok sora panto diketok

tok ketok ketok sora panto diketok

E

kalabaan kaedanan

F

henteu puguh rarasaan

Dm Am

nu harepkeun si Mimin

F Am E

torojol Cucu deui

Am

unggal rek sare miharep mimpi papanggih jeung Mimin

E

anu datang ngadon si Cucu

ngawani-wanikeun duit rek nganjang ka imah Mimin

Am

ditengah jalan dicegat Cucu

Am

tok ketok ketok sora panto diketok

Am

tok ketok ketok panto hate diketok

E

daripada jadi jangar

F

nu tungtungna matak aral

Dm Am

geus kapalang nasib sial

F Am E

ya sudah, Cucu sajah

