Harga Beberapa Kebutuhan di Pasar Pangandaran Terpantau Naik, Termasuk Ikan Mas

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Sejumlah kebutuhan pokok masyarakat di Pangandaran mengalami kenaikan. Satu di antaranya, harga ikan mas.

Hal tersebut sesuai hasil pemantauan Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Pangandaran pada Senin (16/1/2023).

Di Pasar Kalipucang, harga cabai keriting yang tadinya Rp 40 ribu kini naik menjadi Rp 45 ribu per kilogram.

Harga cabai hijau dari Rp 25 ribu naik menjadi Rp 30 ribu per kilogram.

Harga bawang merah Rp 36 ribu kini naik menjadi Rp 40 ribu per kilogram.

Harga bawang putih Rp 25 ribu naik menjadi Rp 26 ribu per kilogram.

Harga cabai rawit Rp 60 ribu turun menjadi Rp 50 ribu per kilogram dan harga telur ayam broiler Rp 28 ribu turun menjadi Rp 26 ribu per kilogram.

Kemudian di Pasar Tradisional Pananjung, harga beras medium Rp 11 ribu naik menjadi Rp 12 ribu per kilogram.

Harga bawang putih Rp 25 ribu naik menjadi Rp 27 ribu per kilogram.

Harga beras premium Rp 14 ribu turun menjadi Rp 13 ribu per kilogram.

Harga cabai rawit Rp 60 ribu turun menjadi Rp 50 ribu per kilogram dan harga cabai hijau Rp 50 ribu turun menjadi Rp 30 ribu per kilogram.

Sementara di Pasar Tradisional Parigi, harga bawang merah Rp 35 ribu naik menjadi Rp 38 ribu per kilogram, harga bawang putih Rp 25 ribu naik menjadi Rp 27 ribu per kilogram.

Harga ikan mas Rp 35 ribu naik menjadi Rp 40 ribu per kilogram, harga kedelai Rp 17 ribu turun menjadi Rp 16 ribu per kilogram, harga cabai rawit Rp 60 ribu turun menjadi Rp 45 ribu per kilogram.

Harga daging ayam broiler Rp 38 ribu turun menjadi Rp 37 ribu per kilogram, harga telur ayam broiler Rp 31 ribu turun menjadi Rp 29 ribu per kilogram.

Kadis Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Pangandaran, Tedi Garnida, mengatakan, perubahan kenaikan harga paling rendah yaitu bawang putih di Pasar

Kalipucang.

"Sedangkan, perubahan kenaikan harga paling tinggi adalah ikan mas di Pasar Parigi," ujar Tedi melalui laporannya diterima Tribunjabar.id, Selasa (17/1/2023) pagi.

Meskipun demikian, ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat pada minggu ketiga di bulan Januari 2023 masih cukup terkendali.

"Komoditi lainnya baik sektor hasil pertanian atau perkebunan, perikanan atau peternakan, industri maupun bahan bangunan relatif cukup stabil," katanya. (*)