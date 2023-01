Chord Lagu Coy, Lagu Sunda Hits dari Darso: Lamun Urang Arek Banyol Kade Ulah Kalewihan

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Coy.

Lagu Coy adalah lagu Sunda yang hits dari Darso.

Hingga kini masih menjadi favorit banyak kalangan.

Chord Lagu Coy

Intro : C – G (2x)

C – G – F – G – C

C

(*)

C

Teu menang kitu coy

G

eta mah teu abus banyol

G

ngadon pika pama jikan

C

pajar kuring bobogohan

(**)

C

Teu menang kitu coy

G

eta mah teu abus banyol

G

pajar cenah kuring mondok

C

jeung randa nu hideung montok

Reff :

F

lamun urang arek banyol

C

kade ulah kalewihan

G

bisi jadi gugujudan

G

teu hade jeung babaturan

F

lamun urang arek banyol

C

kade ulah kalewihan

G

bisi jadi gugujudan

G

teu hade jeung babaturan

(***)

C

Teu menang kitu coy

G

eta mah teu abus banyol

G

pajar kuring kasepian

C

ngudak ngudak hayam bikang

