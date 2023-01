Penduduk Miskin di Jawa Barat Mencapai 4,05 Juta Jiwa

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat (Jabar) mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 4,05 juta orang.

Kepala Tim Statistik Sosial BPS Jabar, Isti Larasati Widiastuty mengatakan, angka tersebut setara dengan 7,98 persen dari total jumlah penduduk pada September 2022. Dilihat secara (y-o-y) pada periode September 2022 persentase kemiskinan naik 48.760 orang atau setara 0,01 persen.

Sejak periode Maret 2020 sampai dengan September 2020 terjadi kenaikan kemiskinan yang disebabkan pandemi Covid-19. "Angka ini menurun sekitar 17.360 orang jika dibandingkan Maret 2022 sebelumnya yang tercatat 4,07 juta orang atau 8,06 persen," ujarnya, secara virtual, Senin (16/01/2023)

Ia menyebutkan, persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2021 sebesar 7,48 persen, naik menjadi 7,52 persen pada September 2022.

Ilustrasi Spirit Mengurangi Kemiskinan

Persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2021 sebesar 9,76 persen, turun menjadi 9,75 persen pada September 2022.

Pada September 2022 Garis Kemiskinan di Jawa Barat mencapai Rp 480.350 per kapita per bulan, atau jika dihitung rata-rata anggota rumah tangga miskin sebanyak 4,05 orang per rumah tangga.

Maka garis kemiskinanan September 2022 sebanyak 1.945.418 per rumah tangga miskin per bulan. "Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh bapak kepala BPS, kenaikan garis kemiskinan pada posisi September 2022 merupakan peningkatan tertinggi dalam beberapa periode waktu terakhir dan hal tersebut juga terjadi di Jawa Barat," jelasnya.

Komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp355.172 atau 73,94 persen. Selanjutnya, garis kemiskinan non-makanan sebesar Rp125.178 atau 26,06 persen.

Jika dilihat, pada September 2022, komoditas makanan memberikan sumbangan terbesar garis kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan.

"Beras masih menjadi komoditi yang memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 21,56 persen di perkotaan dan 25,98 persen di pedesaan," ujarnya.

Selanjutnya, rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap garis kemiskinan 10,38 persen di perkotaan dan 7,75 persen di pedesaan.

Ia menyebutkan, daging ayam ras sebesar 5,71 persen di perkotaan dan 4,77 persen di pedesaan. Telur ayam ras 4,97 persen di perkotaan dan 4,91 di pedesaan. Terakhir, kopi bubuk 3,10 di perkotaan dan 2,94 di pedesaan.

"Sedangkan komoditas non-makanan perumahan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada garis kemiskinan di perkotaan sebesar 9,49 persen dan 10,64 di pedesaan," ujarnya.

Selanjutnya, di perkotaan bensin sebesar 3,97 persen dan di pedesaan sebesar 2,86 persen. Listrik di perkotaan sebesar 2,32 persen dan di pedesaan sebesar 1,36 persen.

Pendidikan sebesar 1,58 persen di perkotaan dan 0,87 persen di pedesaan.Selanjutnya, perlengkapan mandi sebesar1,21 persen di perkotaan dan 1,07 di pedesaan.

Isti menuturkan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).

Melalui pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. (*)