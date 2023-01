Chord Lagu Santolo, Lagu Sunda Hits yang Dinyanyikan Darso: Sumping Deui Cenah Waktu Laut Surut

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Santolo.

Lagu Santolo dinyanyikan oleh Darso.

Hingga kini lagunya masih menjadi lagu favorit banyak kalangan.

Chord Lagu Santolo

Intro:

Am F E C

Am F Dm

Am F G Am

Am F Am

Di palebah awas sagara

Dm F A

Boa anjeun nyawang ti kaanggangan

Am F Am

Handapeun karang nu itu

Dm F A

Anjeun méré kecap keur antieun

A D

Sumping deui cenah waktu laut surut

Am

Mata poé ngalamot laut

F Bb Am

Dumadak kapaut imut

Am

Santolo cilaut eureun

Dm Bb Am

Kasono teu eurun eureun

G Dm

Rancabuaya nyieun tapak tapak cinta

F Bb Am

Nu ayeuna anjeunna teuing dimana

Am

Sok hayang jadi pamayang

Dm Bb Am

Hayang ngecrik kadeudeuh anjeun

G F

Dina parahu cinta anu urang

Bb F

Anteng ngangkleung dina sagara katresna

C G Am

Duh paduduaan

F E A

duh salalamina

CHORD D

Intro:

Bm G F# D

Bm G Em

Bm G A Bm

Bm G Bm

Di palebah awas sagara

Em G B

Boa anjeun nyawang ti kaanggangan

Bm G Bm

Handapeun karang nu itu

Em G B

Anjeun méré kecap keur antieun

B E

Sumping deui cenah waktu laut surut

Bm

Mata poé ngalamot laut

G C Bm

Dumadak kapaut imut

Bm

Santolo cilaut eureun

Em C Bm

Kasono teu eurun eureun

A Em

Rancabuaya nyieun tapak tapak cinta

G C Bm

Nu ayeuna anjeunna teuing dimana

Bm

Sok hayang jadi pamayang

Em C Bm

Hayang ngecrik kadeudeuh anjeun

A G

Dina parahu cinta anu urang

C G

Anteng ngangkleung dina sagara katresna

D A Bm

Duh paduduaan

G F# B

duh salalamina

