10 Quotes Luizinho Passos Jadi Motivasi Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam Cs Raih Performa Terbaik

TRIBUNJABAR.ID - Luizinho Passos adalah sosok pelatih kiper Persib Bandung yang mampu cetak penjaga gawang yang berkualitas.

Ia mampu mendidik Teja Paku Alam dan kawan-kawan melaju ke performa terbaiknya.

Selain fokus melatih anak asuhnya di lapangan, ia pun tampaknya kerap kali memberikan motivasi.

Berikut Tribunjabar.id sajikan quotes Luizinho Passos dilansir dari akun Instagramnya @luiziinhopassos_goalk.

1. The lateral fall , where the body is in a correct position , the arms stretched out to the limit for defense and the eyes fixed on the ball.

(Jatuh ke samping, di mana tubuh dalam posisi yang benar, lengan direntangkan hingga batas pertahanan dan mata tertuju pada bola).

2.The correct technical movement of the. goalkeeper is very important in the action of the defense (In this technical movement, a cross where the goalkeeper reaches the ball at the highest point, with arms outstretched and with the elevation of the knee providing protection).

Gerakan teknis yang benar dari. penjaga gawang sangat penting dalam aksi pertahanan (Dalam gerakan teknis ini, umpan silang di mana penjaga gawang mencapai bola di titik tertinggi, dengan tangan terentang dan dengan peninggian lutut memberikan perlindungan).

3. Goalkeeper training planning! Every training to be well executed needs planning, this planning we have as a guideline the work week, to make the load distributions and total training time! How is this planning done? It's done in a meeting with all the coaches and the medical team to see the clinical conditions of all the players! After this meeting, the goalkeeper coach prepares his training schedule with the goalkeepers, within this training plan for development (technical, physical, tactical, mental)

Perencanaan pelatihan kiper! Setiap pelatihan yang akan dijalankan dengan baik membutuhkan perencanaan, perencanaan ini kami miliki sebagai pedoman minggu kerja, untuk membuat distribusi beban dan total waktu pelatihan! Bagaimana perencanaan ini dilakukan? Itu dilakukan dalam pertemuan dengan semua pelatih dan tim medis untuk melihat kondisi klinis semua pemain! Setelah pertemuan ini, pelatih penjaga gawang menyiapkan jadwal latihannya dengan para penjaga gawang, dalam rencana pelatihan ini untuk pengembangan (teknis, fisik, taktis, mental)

4. Action and development in training with goalkeepers! To start training, feedback is very important, to check the conditions of all goalkeepers so that we have a good development and improvement within the work programmed and developed by the goalkeeper coach! Within the week's training, we will work on all the skills that a goalkeeper needs to be in great performance (power, speed, coordination, agility, reaction, and real game situations such as crosses, front kicks, crosses, distrubution, build up, defensive coverage , a global

(Aksi dan pengembangan dalam latihan dengan penjaga gawang! Umpan balik sangat penting untuk memulai pelatihan, untuk memeriksa kondisi semua penjaga gawang sehingga kami memiliki perkembangan dan peningkatan yang baik dalam pekerjaan yang diprogramkan dan dikembangkan oleh pelatih penjaga gawang! Dalam pelatihan minggu ini, kami akan melatih semua keterampilan yang dibutuhkan seorang penjaga gawang untuk tampil hebat (kekuatan, kecepatan, koordinasi, kelincahan, reaksi, dan situasi permainan nyata seperti umpan silang, tendangan depan, umpan silang, distribusi, membangun, cakupan defensif , global).

5. In the midst of many difficulties , we keep working hard , behind our goals.

(di tengah banyak kesulitan, kami tetap bekerja keras, di belakang tujuan kami).