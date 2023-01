Kumpulan Quotes Daisuke Sato Petarung Sejati Persib Bandung, "Tugasku Adalah Melakukan Segalanya"

TRIBUNJABAR.ID - Daisuke Sato berhasil membuktikan dirinya sebagai petarung sejati Persib Bandung dengan meraih predikat pemain paling banyak dimainkan sejauh ini.

Sejak kedatangannya di awal musim tepatnya 11 Juni 2022, Daisuke Sato memang sudah mencuri perhatian.

Pasalnya, Daisuke Sato mengisi slot pemain asing Asia Persib Bandung yang sangat menarik perhatian para bobotoh.

Sato pun tidak menyia-nyiakan kesempatan bermain di Persib Bandung dengan membuktikan kegarangannya di lapangan.

Meskipun kemampuannya belum terlihat di awal musim, perlahan Daisuke Sato mulai main ngotot sebagai lini pertahanan.

Ia pun menyandang julukan "Lisato Martinez" dari para bobotoh yang menyamakannya dengan bek terbaik Manchester United saat ini, Lisandro Martinez.

Hingga saat ini, Daisuke Sato tercatat sudah tampil selama 1.379 menit dalam 16 laga bersama Persib Bandung.

Persib Bandung nyaris saja kalah saat menghadapi Persikabo 1973, Sabtu (24/12/2022), diselamatkan oleh Daisuke Sato. (Persib.co.id)

Selain itu, Daisuke Sato juga kerap meraih predikat Best XI of The Week Liga 1.

Bahkan, Daisuke Sato pernah menjadi pahlawan yang menyelamatkan Persib Bandung dari kekalahan pertamanya semenjak ditangani Luis Milla.

Sato berhasil membobol gawang Persikabo 1973 saat pertandingan sudah memasuki injury time pada babak kedua.

Baca juga: Laga Persib Bandung vs Bhayangkara FC Ditunda, Jupe: Kenapa Liga Seperti Ini Lagi?

Gol Sato tersebut berhasil menyamakan kedudukan Persib Bandung menjadi 1-1 dan memperpanjang tren positif tak terkalahkan para Pangeran Biru.

Nah, sekarang mari kita simak kumpulan quotes dari petarung tangguh asal Filipina ini yang sarat akan kerja keras dan perjuangan.

Berikut kumpulan quotes dari Daisuke Sato.

1. "Hard work, dedication, 3 points"