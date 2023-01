Jadwal Malaysia Open 2023 Hari Ini The Daddies Akan Hadapi Pramudya/Rambitan untuk ke Perempat Final

Ganda putra Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, berhasil mengalahkan Aaron Chia/Soh Wooi Yik dua gim langsung 21-12, 21-15, Rabu(7/12/2022). Pertandingan Kamis (12/1/2023), The Daddies akan menghadapi Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan ini ddi 16 besar Malaysia open dan akan dilaksanakan setelah pertandingan Anthony Sinisuka Ginting vs Anders Antonsen pagi ini.

TRIBUNJABAR.ID, KUALA LUMPUR - Hari ini, Kamis (12/1/2023) sejumlah pebulutangkis Indonesia akan turun di turnamen Malaysia Open 2023.

Hari ini Malaysia Open 2023 sudah memasuk babak 16 besar.

Pertandingan akan dimulai pukul 09:00 WIB.

Sebanyak 14 wakil Indonesia akan tampil dan berjuang untuk menyegel tiket perempat final.

Akan ada perang saudara antara Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Pramudya Kusumawardana/Yeremia E Yoche Yacob Rambitan.

Pertandingan The Daddies lawan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan ini akan dilaksanakan setelah pertandingan Anthony Sinisuka Ginting vs Anders Antonsen pagi ini.

Jadwal Malaysia Open 2023, Kamis (12/1/2023):

Court 1

- (XD) Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Tang Chun man/Tse Ying Suet (Hongkong) [Match 1]

- (MS) Jonatan Christie vs Kenta Nishimoto (Jepang) [Match 4]

- (MS) Chico Aura Dwi Wardoyo vs Prannoy H. S (India) [Match 6]

- (WD) Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Jeong Na Eun/Kim Hye Jeong (Korea) [Match 7]

Court 2

- (MS) Anthony Sinisuka Ginting vs Anders Antonsen (Denmark) [Match 5]

- (MD) Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Pramudya Kusumawardana/Yeremia E Yoche Yacob Rambitan (Indonesia) [Match 9]

- (MD) Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Liang Wei Keng/Wang Chang (China) [Match 10]



Court 3

- (WD) Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (China) [Match 2]

- (MD) Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Mark Lamsfuss/Marvin Seidel (Jerman) [Match 5]

- (MD) Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India) [Match 10]

Court 4

- (WS) Gregoria Mariska Tunjung vs Wen Chi Hsu (Taiwan) [Match 5]

- (XD) Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Chen Tang Jie/Toh Ee Wei (Malaysia) [Match 7]

- (MD) Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (Denmark) [Match 10]

