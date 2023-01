Sambil Menanti Laga Persib Vs Persija, Yuk Nyanyikan Lagu Romantis 11 Januari, Ini Lirik & Chordnya

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tepat pada 11 Januari ini, Persib Bandung akan bertemu Persija Jakarta pada laga tunda pekan ke-11 BRI Liga 1 musim 2022/2023 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (Stadion GBLA), Rabu(11/1/2023), pukul 15.30 WIB.

Tanggal 11 Januari ini pula ada lagu romantis yang beken dinyanyikan di radio-radio atau oleh anak-anak muda di Indonesia, khususnya di Bandung

Lagu milik grup musik GIGI ini dinyanyikan oleh vokalisnya, Armand Maulana, suami dari artis Dewi Gita.

Armand Maulana dan istri, Dewi Gita di Rest Area KM 88 A Tol Cipularang, Purwakarta.(TRIBUNNEWS.COM/ALIVIO) (TRIBUNNEWS.COM/ALIVIO)

Mengutip wawancaranya dengan Kompas.com pada 2019, vokalis GIGI, Armand Maulana, mengungkapkan, lagu 11 Januari tercipta gara-gara "ancaman cerai" dari sang istri. Kok bisa?

"Kan sebenarnya '11 Januari' terciptanya karena 'surat cintanya' dia. Jadi gue tuh dari pernikahan satu sampai 10 tahun, nggak pernah ingat 11 Januari itu adalah ulang tahun pernikahan kami," ujar vokalis kelahiran Bandung, 4 April 1971 itu.

Nah sambil menunggu pertandingan Persib vs Persija, biar santai dan adem, yuk kita nyanyikan lagu 11 Januari yang diciptakan Alumnus SMAN 5 Bandung itu.

Ini lirik dan chord gitarnya nya:

Intro : C F C F C F Dm G

C F C F C F Dm G

C F

sebelas januari bertemu

C F

menjalani kisah cinta ini

C F

naluri berkata engkaulah

Dm G

milikku...

C F

bahagia selalu dimiliki

C F

bertahun menjalani bersamamu