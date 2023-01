Pertandingan Persib Bandung vs Persija Jakarta Disambut Koreografi Raksasa dari Ribuan Bobotoh

Koreografi raksasa ribuan bobotoh sambut pertandingan Persib Bandung vs Persija Jakarta di Stadion GBLA, Rabu (11/1/2023).

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Adi Ramadhan Pratama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pertandingan Persib Bandung vs Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (Stadion GBLA) disambut koreografi raksasa dari ribuan bobotoh, Rabu (11/1/2023).

Koreografi tersebut terlihat ditampilkan ribuan bobotoh yang berada di Tribun Timur Stadion GBLA.

Diawali dengan banner tulisan besar "Fear No One, Never Surrender" koreografi ribuan bobotoh tersebut disambut haru pemain Persib Bandung yang baru masuk ke dalam lapangan.

Setelah banner tulisan tersebut digelar, gambar harimau yang mencerminkan Persib Bandung dibuka dari atas Tribun Timur.

Tak hanya itu, koreografi kertas pun dilakukan oleh ribuan bobotoh yang berada di Tribun Timur.

Alhasil koreografi tersebut sukses membuat Stadion GBLA semakin berwarna di awal pertandingan. (*)