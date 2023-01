Ingin Punya Kulit Cerah Seperti Artis Korea? Yuk Rajin Pakai Produk Kecantikan Sheet Mask

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Meningkatnya kesadaran masyarakat akan penggunaan produk kecantikan mempengaruhi hadirnya berbagai tren kecantikan.

Salah satunya tren dari Korea Selatan yang selalu menjadi pelopor dan inspirasi para beauty enthusiast untuk memiliki kulit sehat, mulus dan glowing walau tanpa makeup dengan penggunaan sheet mask.

Dikenal akan efisiensi dan keefektifannya, sheet mask telah menjadi salah satu produk esensial dan banyak diminati di kalangan K-Beauty enthusiast.

Sheet mask yang dikenal di Korea, Mediheal pun kembali menghadirkan produk sheet mask yang telah diperbaharui dengan kandungan serum 7x lebih tinggi dan terkonsentrasi yang dapat menjadi booster harian serta membantu mengatasi berbagai permasalahan kulit.

Brand Manager Mediheal Indonesia, Riorita Tandyputri, mengatakan saat ini cukup banyak konsumen generasi masa kini yang mendambakan memiliki kulit sehat dan glowing seperti idolanya.

"Mediheal Renewal Sheet Mask memiliki 9 varian yang bermanfaat menjadi all in one solution bagi yang membutuhkan sheet mask dengan hasil instant glowing & optimal.” ujarnya secara virtual, Senin (9/1/2023)

Setiap varian memiliki 8 kandungan dengan manfaat yang berbeda, seperti tea tree essential mask yang mampu merawat kulit wajah yang berjerawat.

Lalu ada collagen essential mask, yang mampu mengencangkan kulit wajah dengan 1.200ppm collagen dengan kombinasi kandungan vegan dan pro-collagen.

Bagi yang ingin mencerahkan kulit wajah bisa menggunakan vita essential mask dengan higher niacinamide + biotin & vitamin E.

"Untuk menenangkan kulit wajah ada madecassoside essential mask, dengan 20.000ppm niacinamide dan cica. Sedangkan untuk menghidrasi kulit dengan 10.000ppm deep sea water bisa menggunakan watermide essential mask," ujarnya.

Selain itu masalah para perempuan adalah ingin memiliki kulit yang lembab, cerah dan halus.

Anda bisa memilih N.M.F ampoule mask dan I.P.I brightening mask.

Nah sementara itu bagi perempuan di atas 30 tahun yang ingin kulitnya kencang sekaligus merawat garis halus bisa menggunakan E.G.T nourishing mask.

Bagi Anda yang memiliki masalah ingin mengencangkan pori dan mengangkat sel kulit mati bisa menggunakan H.P.A glowing mask.

Harga dari setiap sheet mask ini cukup terjangkau yaitu Rp 29.900 per satuan. (*)

