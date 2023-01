Chord Lagu Teteh, Lagu Sunda Hits dari Doel Sumbang: Sukur Geuning Hirup Aya Jalanna

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Teteh.

Lagu Teteh dinyanyikan oleh Doel Sumbang.

Lagu milik Doel Sumbang hingga kini masih saja populer dan favorit banyak kalangan.

Chord Lagu Teteh

G Em

Lamun lain Teteh awewena

Am C D

Kelaanan kudu kawin harita

G Em

Lamun lain teteh awewena

Am C D

Terus terang can hayang jadi bapa

Em Bm

Boro-boro rumah tangga

Am D

Pang geus puguh gawe oge teu boga

Em Bm

Ngan kusabab Teteh awewena

Am D

Modal cinta kumaha engke we jadina

G Em

Sukur geuning hirup aya jalanna

Am C D

Najan teu leuwih dahar mah teu kurang

G Em

Sukur geuning hirup aya jalana

Am C D

Najan teu leuwih baju mah teu kurang

Am

Sanajan teu bru di juru

Em

Sanajan teu bro di panto

Am

Ngalayah di tengah imah

C D

Pinuh kabungah taya kasusah

