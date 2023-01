Tak Jadi Comeback, Lesti Kejora Batal Tampil di HUT ke-28 Indosiar, Bos Indosiar Ungkap Alasannya 

TRIBUNJABAR.ID - Kabar terbaru Lesti Kejora tak jadi comeback dan tak jadi tampil di HUT ke-28 Indosiar.

Sebelumnya, Bos Indosiar, Harsiwi Achmad mengumumkan Lesti Kejora akan tampil di acara ulang tahun stasiun televisi tersebut.

Tampilnya Lesti Kejora dalam HUT ke-28 Indosiar tersebut tadinya akan menjadi momen comebacknya sang biduan pasca rehat dari dunia hiburan karena kasus KDRT.

Kendati begitu, kabar terbaru Lesti tersebut kembali dikonfirmasi Bos Indosiar.

Dikutip dari Instagram resmi Indosiar, Bos Indosiar menyebut Lesti Kejora batal tampil.

Adapun Harsiwi Achmad menjelaskan pembatalan dilakukan oleh Lesti Kejora sendiri.

“Betul kami mendapat pernyataan langsung dari pihak Lesti yang menyatakan Lesti tidak jadi tampil di ulang tahun Indosiar,” ujar Direktur Programming SCM, Bos Indosiar, Harsiwi Achmad, dikutip Tribunjabar.id, Selasa (10/1/2023).

Lebih lanjut, Bos Indosiar itu juga mengungkap alasan penyanyi dangdut asal Cianjut tersebut batal tampil.

Harsiwi Achmad menyebut alasan Lesti tak jadi tampil karena masih fokus bersama keluarga.

“Lesti Kejora dan pasangan masih fokus untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya,” ujarnya.

Meski begitu, pihaknya mengaku tidak memaksa atas keputusan sang penyanyi tersebut.

Pihaknya hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Lesti Kejora dan keluarganya.

“Kita doakan yang terbaik untuk mereka, the show must go on.” tambahnya.