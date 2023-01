Chord Lagu Mumun, Lagu Sunda Hits dari Doel Sumbang: Kuruunyung Oji Jeung Mersi

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Mumun.

Lagu Mumun dinyanyikan oleh Doel Sumbang.

Sejumlah karyanya selalu menjadi lagu Sunda populer.

Bahkan, hingga kini karyanya masih menjadi favorit berbagai kalangan.

Chord Lagu Mumun

Am

Loba nu nganjang ka mumun

Am

Loba nu resep ka mumun

F

Loba nu bogoh ka mumun

Am

Loba nu gelo Ku mumun

walah

E Dm Am

Rumasa asep age suka ngadadak ngagaduh rasa cinta

E Dm Am

Rumasa ngan asep rumasa rek naon anu di sogrokeun

F Am F E Am

Am

Kuruunyung oji jeung mersi

Am F

jol udin mawa BMW Tatang dodo mawa volvo

Am

ana mawa toyota

walah

E Dm Am

Rumasa asepmah teu boga rumasa asep sangsara ku dun ya

E Dm Am

Rumasa modal ukur cinta ditambah nawaetu rek satia

F Am

Mumun milih mana

F Am

Muumuun milih saha

F Am

Kang asep tong cang caya

F E Am

Mumun pasti milih didinya

E Dm Am

Ngagebrai dun ya jadi caa ang asatuh karena pipikiran

E Dm

Sare tibra dahar mirasa

Am

Nyata cinta teu kabeh ningali dun yaa

Interlude : F Am F Am F E Am

E Dm Am E Dm Am

