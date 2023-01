Chord Lagu Hampura, Lagu Sunda Hits dari Yayan Jatnika: Diri Ukur Sumerah ka Gusti

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Hampura.

Lagu Hampura dinyanyikan oleh Yayan Jatnika.

Sejumlah karyanya selalu menjadi lagu Sunda populer.

Bahkan, hingga kini karyanya masih menjadi favorit berbagai kalangan.

Chord Lagu Hampura

Intro : Am F G F Am (2x)

Am G Am

Bulan...anu katembong sapotong..

Am G Am

Bentang,singkaretit narembongan...

Dm

maturan hate nu tunggara...

Am

alatan dipeugatkeun Cinta..

F G Am

Duh....Nalangsa..

Am G Am

Diri..ukur sumerah kaGusti

Am G Am

Mugi,sing kiat nandangan Lara

Dm

lamun seug enya ieu Karma

Am

kuring kungsi milampah Dosa...

F G Am

Duh.....Ampun Gusti

Reff:

Am G Am

Kamana...kamana neangannana

G Am E

manehna nu Kungsi ku kuring di nyeunyeuri..Hampura...

Am G Am

Kamana...kamana neangannana

G Am

manehna nu Kungsi ku kuring di nyeunyeuri..Hampura...

Int : Am G Am G Am E Am G Am G Am

Am G Am

Diri..ukur sumerah kaGusti

Am G Am

Mugi,sing kiat nandangan Lara

Dm

lamun seug enya ieu Karma

Am

kuring kungsi milampah Dosa...

F G Am

Duh.....Ampun Gusti

