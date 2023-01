Jadwal Liga Italia Mulai Malam Ini: Juventus Hadapi Udinese, AC Milan Lawan Pasukan Jose Mourinho

Pemain AC Milan merayakan kemenangan atas RB Salzburg 4-0 di Liga Champions, Kamis (3/11/2022). Pekan ke-17 Liga Italia 2022-2023 menampilkan laga seru, yakni big match AC Milan vs AS Roma.

TRIBUNJABAR.ID - Sepuluh pertandingan pekan ke-17 Serie A Liga Italia 2022-2023 akan bergulir mulai Sabtu (7/1/2023) malam WIB hingga Selasa (10/1/2023) dini hari WIB.

Di antara 10 laga itu, ada dua laga besar pada pekan ke-17 Liga Italia 2022-2023.

Kedua laga itu mempertemukan Juventus vs Udinese dan AC Milan vs AS Roma.

Pada Minggu (8/1/2023) pukul 00.00 WIB, Juventus akan menghadapi Udinese di Stadion Allianz.

Baca juga: SOSOK Lorenzo Colombo, Calon Striker AC Milan Pengganti Olivier Giroud dan Zlatan Ibrahimovic

Di pekan sebelumnya, pasukan Massimiliano Allegri itu berhasil mengalahkan Cremonese dengan skor 1-0 pada Kamis (5/1/2023).

Satu-satunya gol Arkadiusz Milik pada menit ke-90+1' menjadi penentu kemenangan klub berjuluk Bianconeri tersebut.

Juventus kini menempati peringkat ketiga dengan raihan 34 poin dari 16 laga.

Sejauh ini, Juventus telah mengumpulkan 10 kemenangan, empat hasil imbang, dan dua kekalahan.

Sejumlah pemain Juventus, Angel Di Maria, Dusan Vlahovic, Juan Cuadrado, dan Paul Pogba, dikabarkan akan kembali dari cedera.

Di pihak lain, performa Udinese tidak semulus Juventus.

Klub berjuluk Le Zebrette itu belum meraih kemenangan dalam delapan pertandingan liga berturut-turut.

Performa kurang memuaskan tersebut membuat mereka berada di posisi kedelapan dengan perolehan 25 angka.

Pekan ke-17 Liga Italia 2022-2023 juga menampilkan laga yang lebih seru, yakni big match AC Milan vs AS Roma.

Laga tersebut akan berlangsung di Stadion San Siro pada Senin (9/1/2023) pukul 02.45 dini hari WIB.