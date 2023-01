Chord Lagu Nami Abdi Jurig, Lagu Sunda Hits dari Doel Sumbang: Resep Bergaul Jeung Aranjeunna

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Nami Abdi Jurig.

Lagu Nami Abdi Jurig dinyanyikan oleh Doel Sumbang.

Sejumlah karyanya masih menjadi lagu Sunda populer.

Chord Lagu Nami Abdi Jurig

Am G Am

Nepangkeun nami abdi jurig

G Am

Padamelan ngaheureuyan

G Am

Dugikeun ka nyilakakeun

G Dm

Teu dikampung teu dikota

Am

Pokona dimana-mana

Am G Am

Nepangkeun nami abdi jurig

G Am

Rerencangan jalmi ageung

G Am

Sobat dalit konglomerat

G Dm

Sareng pejabat nu bangsat

Am

Nu sok nipu rakyat

G Dm

Abdi mah

resep bergaul jeung aranjeunna

Dm Am

G Dm

halal haram tara janten pasualan

Dm

Nu penting makmur

Am

Wareg beuteung wareg bujur

Am G Am

Nepangkkeun nami abdi jurig

G Am

Pami salira kabita

G Am

palay ngajago di dunya

G Am

Kedah siga aranjeunna

G Dm

Halalkeun sagala cara

Am

Akherat mah kuma jaga

