Ternyata ini Penyebab, pada Pagi Hari, Cuaca di Kota Bandung Terasa Lebih Dingin

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ternyata ini penyebab saat subuh menjelang pagi cuaca terasa lebih dingin dibanding biasanya.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Bandung mencatat hasil observasi bahwa temperatur minimum absolut untuk Desember 2022 ialah 19,4 derajat celcius.

Lantas, pada awal Januari 2023, BMKG Bandung mencatat suhu minimum di pos pengamatan, sebagai berikut:

1. 20 C

2. 19,4 C

3. 21,4 C

4. 21 C

"Suhu minimum pada Januari 2023 tidak lebih rendah dibandingkan temperatur minimum normalnya yaitu 19,2 derajat celcius," kata Kepala BMKG Bandung, Teguh Rahayu, Kamis (5/1/2023).

Kondisi ekstrem berupa cuaca dingin ini, lanjutnya, disebabkan oleh dua hal, yakni mulai menguatnya Monsun Asia yang juga menjadi penanda wilayah Jawa Barat mulai memasuki puncak musim hujan.

"Penguatan Monsun Asia biasanya diikuti oleh Seruak Dingin (Cold Surge) yang juga ikut memasuki wilayah Jawa Barat melalui Selat Karimata. Penguatan Monsun Asia dan Seruak Dingin menyebabkan meningkatnya kecepatan angin di wilayah Jawa Barat," katanya.

BMKG Bandung mencatat bahwa kecepatan angin maksimum bulan Desember 2022 adalah 35,2 km per jam, sedangkan rata-rata kecepatan angin maksimum untuk bulan Desember adalah 22,6 km per jam.

Selain itu, rata-rata kecepatang angin maksimum bulan Desember 2022 adalah sebesar 23,3 km per jam yang juga lebih tinggi dari nilai normalnya.

Hal kedua yang menyebabkan dingin adalah tingginya pertumbuhan awan yang dimulai dengan proses evaporasi.

Proses evaporasi yang terjadi nyaris sepanjang hari menyebabkan temperatur lingkungan menurun.

Selain itu, tingginya kecepatan angin juga menambah efek penurunan temperatur oleh karena proses pendinginan lokal tubuh manusia atau makhluk hidup pada umumnya.

"Kami mengimbau bagi masyarakat diharapkan tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana angin kencang serta bencana hidrometeorologi lainnya pada musim hujan 2022/2023 ini," ujarnya.

Tak lupa, kata Rahayu, untuk selalu menjaga kesehatan tubuh karena temepratur rendah dan angin kencang, sehingga masyarakat diharapkan selalu memantau keadaan cuaca terkini melalui tautan berita dan informasi dari sumber-sumber resmi pemerintah, dan menghindari penyebaran berita hoaks.(*)

