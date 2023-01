Seribu KK di Zona Patahan Cugenang Cianjur akan Direlokasi, Begini Rencana BNPB

Laporan Kontributor Kabupaten Cianjur, Fauzi Noviandi

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Seribu kepala keluarga (KK) di dua kecamatan yang terdampak gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dipastikan akan direlokasi.

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BNPB Jarwansyah kepada wartawan di Universitas Putra Indonesia, Jalan Dr. Muwardi, Kabupaten Cianjur.

"Sudah ada sekitar seribuan KK yang akan direlokasi karena berada di atas zona patahan Cugenang," katanya Kamis (5/1/2023).

Sesuai dengan peta patahan gempa tersebut, kata dia, ada zona merah, zona kuning, dan zona hijau.

Seribu KK yang akan direlokasi tersebut berada di zona merah.

"Seribu KK tersebut berada di Kampung Rawacina, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kampung Cisarua, Desa Sarampad, dan Kampung Cugenang, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang," katanya.

Ia menjelaskan, untuk seribu KK yang direlokasi, tempat yang telah disediakan berada di Desa Sirnaglagih, Kecamatan Cilaku, dan di Kecamatan Mande.

"Saat ini lokasi relokasi yang tengah dikerjakan di Desa Sirnagalih sudah mencapai 90 lebih rumah siap huni, dari rencana sebanyak 200 unit rumah. Target Januari ini sudah selesai," katanya.

Jarwansyah mengatakan, rumah relokasi di Kecamatan Mande rencananya akan dibangun sebanyak 300 unit rumah di atas lahan empat hektare.

"Kita berharap semuanya dapat dihuni sebelum Hari Raya Idulfitri 2023 sehingga pada saat kunjungan Presiden ke di Cianjur sudah serah terima kunci rumah," katanya.

Jarwansyah mengaku, dari seribuan KK yang masuk dalam daftar direlokasi tersebut sudah ada by name by addres.

Tinggal dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. (*)