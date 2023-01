Daftar Pemain Bandung BJB Tandamata di Proliga 2023, Banyak Muka Lama, Tanpa Yolla Yuliana

TRIBUNJABAR.ID - Daftar Pemain Bandung BJB Tandamata di Proliga 2023 masih terdapat muka-muka lama.

Namun, Bandung BJB Tandamata di Proliga 2023 takkan diperkuat Yolla Yuliana yang pindah ke Jakarta Pertamina Fastron.

Selain Yolla, Bandung BJB Tandamata di Proliga 2023 bakal tanpa Tisya Amalya yang pindah ke Jakarta BIN.

Bandung BJB Tandamata berhasil merekrut Tiara Sanger dan Sri Hartati untuk memperkuat pasukannya.

Madeline Guillen, pemain voli asal Republik Dominika, pun berhasil dipertahankan.

Wilda Nur Fadhilah masih menjadi kapten tim voli putri ini.

Nama Nandita Ayu Salsabila dan Shella Bernadetha juga menghiasi daftar pemain Bandung bjb Tandamata.



Nandita Ayu Salsabila adalah MVP Proliga 2022.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (keempat dari kiri), foto bersama perwakilan pemain Bandung BJB Tandamata, petinggi bank bjb, dan perwakilan pihak kepolisian saat acara pelepasan tim yang akan bertarung di Proliga 2023 di Gedung Pakuan, Selasa (3/1/2022). (Tribun Jabar/Kemal Setia Permana)

Bandung BJB Tandamata adalah juara bertahan Proliga 2022 dan bakal tetap dilatih oleh Alim Suseno seperti musim lalu.

Daftar Pemain Bandung BJB Tandamata

Wilda Nur Fadhilah - Middle Blocker

Nandita Ayu Salsabila - Outside Hitter

Sari Hartati - Outside Hitter

Dian Wijayanti - Outside Hitter

Fitri Yani Nurjanah - Setter

Tiara Sanger - Setter

Shella Bernadetha - Middle Blocker

Tanisa Nurmazakia - Outside Hitter

Yulis Indahyani - Libero

Tasya Aprilia Putri - Libero

Maradanti Namira Tegariani

Madeline Jazmin Guillen Paredes - Outside Hitter

Syavina Amelia Erry - Opposite

Dya Hawa Nur Fitria - Outside Hitter

Wintang Dyah Sakti - Outside Hitter

Rika Dwi Latri

Miva Ratna Sari - Outside Hitter



Jadwal Lengkap Putaran Pertama PLN Mobile Proliga 2023 di GOR Indoor Jalak Harupat Bandung

Kamis, 5 Januari 2023

12:00 WIB: Putri - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Bandung BJB Tandamata

14:00 WIB: Putra - Jakarta BNI 46 vs Jakarta Lavani Allo Bank

16:00 WIB: Putra - Surabaya BIN Samator vs Palembang Bank Sumsel Babel