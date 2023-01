Daftar Harga Mobil Terbaru Januari 2023 Rp 100 Jutaan, Berbagai Merek Toyota, Honda hingga Daihatsu

TRIBUNJABAR.ID - Bagi Anda yang berencana akan membeli mobil baru di bulan Januari 2023, simak dulu daftar harganya.

Menyambut Tahun Baru 2023, biasanya terjadi perubahan harga pada sejumlah komoditi, termasuk mobil.

Meski begitu, dilansir dari laman resmi berbagai produsen mobil, Anda tak perlu khawatir.

Pada awal Januari 2023 harga mobil baru berbagai merek terpantau stabil.

Mulai dari Toyota, Honda, Daihatsu hingga Suzuki.

Dengan begitu, Anda bisa memilih mobil incaran agar sesuai budget.

Bagi Anda yang ingin membeli mobil baru dengan budget mulai harga Rp 100 jutaan pun tetap tenang.

Berbagai pilihan mobil baru murah dari berbagai jenis mobil SUV, MPV hingga Hatchback kelas LCGC (low cost green car) masih tersedia.

Berikut Tribunjabar.id rangkum daftar harga mobil terbaru di bulan Januari 2023 mulai harga Rp 100 jutaan, dilansir dari berbagai sumber.

Toyota New Agya 1.2 G AT Rp 179.700.000

1.2 G AT TRD Rp 179.700.000

1.2 G MT Rp 158.500.000

1.2 G MT TRD Rp 163.900.000

New Calya

1.2 E MT Rp 161.500.000

1.2 E STD MT Rp 158.600.000

1.2 G AT Rp 181.100.000

1.2 G MT Rp 167.000.000

New Avanza