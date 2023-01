Chord dan Lirik Lagu Pukah, Lagu Sunda Hits dari Yayan Jatnika: Diri Kuring Ibarat Cukang Wahangan

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Pukah.

Lagu Pukah dinyanyikan oleh Yayan Jatnika.

Hingga kini, lagu-lagunya masih menjadi favorit banyak kalangan.

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Sarboah, Lagu Sunda Hits dari Darso: Ari Cinta Kumaha Dinya

Chord Lagu Pukah

Intro : Am F Dm E

B G A# A C

Am E F Am

Satadina sugan teh moal rek cidra

E F E

Boro betah mika nyaah mika cinta

Dm Am

Ka manehna kuring geus asa miboga

E F E

Geuning asih teh lain nu kuring

Dm

Katresna gancang luncatna

G Am

Milih nu lian

Am E F Am

Diri kuring ibarat cukang wahangan

F E F E

Dipake meuntas pikeun nyorang paniatan

Dm Am

Batin sedih duh nyeri kaliwat saking

E F E

Peurih asa diturih ku hinis

Am Dm G

Asa ditirug jajantung, ngalanglayung

G#

Anjeun datang deui

F Am

Sanggeus meunang kanyeri

G

Tapi hate teu narima

Am F

Kanyeri asa can bari

F A# A

Bongan anjeun tega

F Am

Ngulinkeun rasa kacinta

E

Asih nu mimiti

F C

Pukah teu puguh salah

G Am

Pegat beurat duriat

F Am

Anjeun mah jongjon miheman

Am E F Am

Diri kuring ibarat cukang wahangan

F E F E

Dipake meuntas pikeun nyorang paniatan

Dm Am

Batin sedih duh nyeri kaliwat saking

E F E

Peurih asa diturih ku hinis

Am Dm G

Asa ditirug jajantung, ngalanglayung

Baca chord lagu Sunda lainnya di Tribunjabar.id.