Bandung bjb Tandamata Siap Pertahankan Gelar Juara Proliga

TRIBUNJABAR.ID - Bandung BJB Tandamata siap mempertahankan gelar juara di ajang kompetisi bola voli paling bergengsi di Tanah Air, Proliga musim 2023, yang mulai bergulir pada 5 Januari 2023.

Bandung BJB Tandamata adalah tim pemegang rekor juara Proliga terbanyak kedua di sektor putri setelah Jakarta Elektrik PLN, dengan tiga gelar yang masing-masing diraih pada musim 2003, 2006, dan 2022.

Direktur Utama bank bjb, Yuddy Renaldi, berharap koleksi gelar juara Proliga Bandung BJB Tandamata bertambah pada musim 2023. Untuk mewujudkannya, Yuddy pun memastikan, manajemen bank bjb memberikan dukungan penuh kepada tim.

"Saya berdoa dan berharap Bandung BJB Tandamata bisa mempertahankan gelar juara Proliga di musim 2023 yang akan segera dimulai. Kebetulan untuk seri pertama ini, Bandung jadi tuan rumah. Semoga kembali mengharumkan nama Jawa Barat dan bank bjb," kata Yuddy, dalam rilisnya, Selasa 3 Januari 2023.

Sementara itu, Bunda Pembina Tim Voli Putri Bandung BJB Tandamata, Atalia Praratya, juga optimistis dengan kiprah Wilda Siti Nurfadhilah dan kawan-kawan di Proliga 2023. Dengan kerja keras dan kekompakan para pemain yang telah dibangun sejak masa persiapan pramusim, Atalia meyakini, Bandung BJB Tandamata bisa kembali berjaya di ajang Proliga 2023 sektor putri.

"Tetap semangat, kerja keras dan disiplin demi mempertahankan gelar juara Proliga. Mudah-mudahan Bandung BJB Tandamata bisa melewati setiap tantangan yang dihadapi dengan hasil terbaik," kata Atalia.

Sementara itu Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, berharap dengan skuad yang saat ini, Bandung bjb Tandamata terus mengukir prestasi pada kejuaraan Proliga 2023. Meskipun skuad Bandung bjb Tandamata ada perubahan, ia yakin tak menyurutkan semangat dalam mengarungi kompetisi.

“Saya mendoakan dan berharap Bandung bjb Tandamata pada tahun ini meneruskan prestasi menjadi juara lagi,” katanya.

Tak lupa ia mengucapkan terima kasih kepada Bank bjb yang selalu mendukung dunia olahraga di Jawa Barat. Khususnya dalam olahraga bola Voli.

“Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bank bjb untuk dukungannya terhadap olahraga di Jabar,” tegas orang nomor satu di Jabar ini.

Manajer tim Bandung bjb Tandamata, Ayi Subarna mengatakan, komposisi pemain sudah full. Namun dia masih menunggu kedatangan pemain asing asal Turki yang akan datang ke Bandung pada hari Kamis.

“Persiapan 100 persen, anak-anak mampu menyerap apa yang diinstruksikan pelatih di lapangan,” katanya.

Untuk Target sendiri, Ayi menuturkan, Wilda Siti Nurfadilah CS akan sekuat tenaga untuk mempertahankan gelar juara, seperti apa yang ditargetkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

“Kita ingin mempertahankannya, jadi menambah koleksi juara, setelah tahun 2003 lalu 2006, dan sempet vakum, lalu kembali lagi dan pada tahun 2022 kembali menjadi juara. Mudah-mudahan tahun ini juara lagi sebagai hadiah untuk Pak Gubernur,” ujarnya.

Untuk diketahui Seri I Putaran Pertama Proliga 2023 akan diselenggarakan di GOR Sabilulungan, Kompleks Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, 5-8 Januari 2023. Pada laga perdana Proliga 2023, Bandung BJB Tandamata, akan menghadapi Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia pada Kamis, 5 Januari 2023. Laga ini merupakan ulangan final Proliga 2022, di mana Bandung BJB Tandamata sukses mengalahkan Gresik Petrokimia.

Saat itu Bandung BJB Tandamata menang dengan skor 3-1 (25-17, 25-19, 22-25, dan 25-18) dalam laga yang digelar di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kuanarto, Bogor, 26 Maret 2022. Selain menghadapi Gresik Petrokimia pada laga pembuka, Wilda Siti Nurfadhilah dan kawan-kawan juga akan meladeni tantangan tim debutan Jakarta BIN, pada Senin 8 Januari 2023.

Tim bola voli Bandung BJB Tandamata didukung oleh bank bjb dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan tujuan untuk melahirkan bibit-bibit atlet yang sangat potensial melalui pemberian fasilitas wadah pembinaan atlet yang baik untuk cabang olahraga Voli di Jawa Barat.

Harapan lain dari bentuk dukungan bank bjb dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah agar tim bola voli putri Bandung BJB Tandamata dapat lebih berprestasi dan berbicara lebih banyak di kancah nasional maupun internasional, khususnya pada ajang Proliga 2023.

Skuad Bandung bjb Tandamata

#1 Yulis Indahyani (Libero)

#2 Sari Hartati (Opposite)

#4 Hawa Nur Fitria (Outside Hitter)

#5 Syavina Amelia Erry (Opposite)

#6 Wintang Sakti (Outside Hitter)

#7 Nandita Ayu Salsabila (Opposite)

#8 Tanisa Nurmazakia (Outside Hitter)

#10 Miva Ratna Sari (Outside Hitter)

#11 Madeline Guillen (Outside Hitter)

#12 Rika Dwi Latri (Middle Blocker)

#13 Fitriyani Nurjanah (Setter)

#14 Tasya Aprilia Putri (Libero)

#16 Tiara Sanger (Setter)

#17 Wilda Siti Nurfadhila (Middle Blocker)

#18 Dian Wijayanti (Opposite)

#20 Shella Bernadetha (Middle Blocker)

#21 Maradanti Namari (Middle Blocker)