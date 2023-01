Jadwal Persib Bandung vs Persija Jakarta, Luis Milla Fokus Pembenahan Skuad Maung Bandung

TRIBUNJABAR.ID - Persib Bandung akan melakoni laga tunda menghadapi Persija Jakarta, Luis Milla fokus pembenahan.

Sebagai informasi, putaran kedua Liga 1 2022/2023 akan digulir pada 14 Januari s/d 16 April 2023.

Kabar tersebut berdasarkan edaran PT Liga Indonesia Baru (LIB) yang telah dikeluarkan pada 28 Desember 2022 lalu.

Baca juga: Luis Milla Butuh Tambahan Pemain, Persib Bandung Berteka-teki Lagi, Ardi Idrus Kembali?

Dalam edaran tersebut, terdapat jadwal laga tunda putaran pertama, dimulainya putaran kedua, hingga waktu kompetisi Liga 1 musim ini berakhir.

Sebelum laga putaran kedua digelar pada 14 Januari 2023 mendatang, terlebih dulu akan digelaar laga tunda pekan 6 dan pekan 11.

Pertandingan tersebut diantaranya adalah PSIS vs Bhayangkara FC, Barito Putera vs PSM Makassar, dan Persib Bandung vs Persija Jakarta.

Adapun, jadwal Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta akan berlangsung pada Rabu, 11 Januari 2023.

Rencananya, laga tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Laga tunda Persib Bandung vs Persija Jakarta ini kick-off mulai pukul 16.30 WIB.

Menjelang pertandingan tersebut, pelatih Persib Bandung, Luis Milla terus fokus pada anak asuhnya.

Diketahui, Pangeran Biru diliburkan dari latihan di penghujung tahun.

Luis Milla pun mengagendakan latihan kembali bersama anak asuhnya pada Kamis, 5 Januari 2023 mendatang.

Pelatih asal Spanyol itu menyebut kembalinya latihan digelar sebagai bagian dari persiapan Persib Bandung menatap laga selanjutnya di laga tunda putaran pertama hingga putaran kedua Liga 1 2022/2023.

“Rencananya kami akan memulai latihan tanggal 5 Januari, sore hari,” kata Luis Milla dikutip dari Persib.co.id, Senin (2/1/2023).